Μαθητές δημοτικών σχολείων στο εργοστάσιο της Καλλιρρόης

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 6ου και του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, στο πλαίσιο δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών γύρω από την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Μέσα από τη βιωματική επαφή με τις διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν στην πράξη τη σημασία της σωστής διαλογής των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συλλογή οργανικών υλικών, όπως υπολείμματα τροφών και φυτικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται στη διαδικασία της κομποστοποίησης.

Μέσα από αυτή τη φυσική διαδικασία, τα οργανικά απόβλητα μετατρέπονται σε πολύτιμο φυσικό λίπασμα, συμβάλλοντας στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις σύγχρονες διαδικασίες επεξεργασίας απορριμμάτων, να ενημερωθούν για τη σημασία της διαλογής στην πηγή και να κατανοήσουν πώς τα οργανικά υλικά μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της κομποστοποίησης. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι ακόμη και τα καθημερινά υπολείμματα τροφών μπορούν να αποκτήσουν νέα αξία, όταν γίνεται σωστή διαχείριση.

Παρών στην επίσκεψη ήταν ο πρόεδρος του ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές, τους αυριανούς πρωταγωνιστές της ανακύκλωσης, και να τους μυήσει στο πνεύμα της σωστής διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών σε διαφορετικούς κάδους. Παράλληλα, εξήγησε τη σημασία της συλλογής οργανικών αποβλήτων και της μετατροπής τους, μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης, σε φυσικό λίπασμα (compost), ένα προϊόν ιδιαίτερα χρήσιμο για τη γεωργία και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή σχολείων από ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όχι μόνο στις εγκαταστάσεις της Καλλιρόης, αλλά και στα εργοστάσια της Παλαιόχουνης στην Αρκαδία και της Σκάλας στη Λακωνία. Στόχος είναι η διάδοση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και η ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς στην προσπάθεια για μια πιο καθαρή και βιώσιμη Πελοπόννησο.