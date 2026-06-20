Σε λειτουργία οι εξισωτικές δεξαμενές νερού στο Πήδημα

Σε λειτουργία τέθηκαν χθες Παρασκευή, οι δύο νέες εξισωτικές δεξαμενές νερού στο Πήδημα, χωρητικότητας 30 κυβικών μέτρων η καθεμία, μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής παρέμβασης από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Στόχος των δεξαμενών, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, είναι η ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας του υδρευτικού συστήματος και η οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί.

Η παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει τη λειτουργία του κεντρικού αγωγού Φ600 και να βελτιώσει περαιτέρω την ασφάλεια και την αξιοπιστία της υδροδότησης, σε μια περίοδο που οι ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας αυξάνονται διαρκώς.

Σε περιόδους αιχμής, για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και περιοχών των Δήμων Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης, απαιτείται παροχή που ξεπερνά τα 1.200 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Το σημείο, όπου τοποθετήθηκαν οι νέες δεξαμενές επισκέφθηκε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους προέδρους της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και του Συνδέσμου Ύδρευσης Χρήστο Μωραγιάννη κι ενημερώθηκε από υπηρεσιακά στελέχη για τις παρεμβάσεις.

Σε δηλώσεις του ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε: “Πριν από τρία χρόνια εδώ είχαμε μια πολύ μεγάλη βλάβη, καθώς καταστράφηκε η εξισωτική δεξαμενή που υπήρχε. Τότε, με μεγάλη προσπάθεια, προχωρήσαμε σε άμεσες παρεμβάσεις, συνδέσαμε τον αγωγό, τοποθετήσαμε inverter και ρυθμιστές πίεσης, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε το σύστημα και να στέλνουμε απευθείας από τις πηγές του Πηδήματος νερό στην Καλαμάτα, να γεμίζει η δεξαμενή του Κάστρου και όλες οι υπόλοιπες δεξαμενές. Η πράξη απέδειξε ότι αυτές οι παρεμβάσεις λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά μέχρι σήμερα. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι νέες εξισωτικές δεξαμενές που τίθενται πλέον σε λειτουργία έρχονται να δώσουν μια σημαντική και ουσιαστική λύση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ομαλή λειτουργία του δικτύου Φ600 και βελτιώνοντας την υδροδότηση της περιοχής”.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης επισήμανε ότι “οι εξισωτικές δεξαμενές μάς δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του νερού και συμβάλλουν στη σταθερότητα του συστήματος”.

Σημειώνεται ότι οι νέες εξισωτικές δεξαμενές θα λειτουργήσουν ως ένα σημαντικό ενδιάμεσο έργο μέχρι την ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού για την κατασκευή μεγάλης εξισωτικής δεξαμενής στον Άγιο Φλώρο, η οποία θα υποστηρίξει το δίκτυο από τον Αγιο Φλώρο και τον νέο αγωγό Φ800, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.