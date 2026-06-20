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Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026 13:13

Τουρισμός για όλους: Διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια (Βίντεο)

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Τουρισμός για όλους: Διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια (Βίντεο)

Navarino Agora

Το υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο αποτελεί αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η νέα δράση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως εργαλείο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Κατηγορία Κοινωνία
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