Στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερου κομματιού της αγροτικής κληρονομιάς του Βόρειου Ταϋγέτου είναι αφιερωμένη η 8η Αρχαιολογική και Ιστορική Ημερίδα για τη Λακεδαίμονα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 8.30 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Αγόριανης του Δήμου Σπάρτης.

Η φετινή εκδήλωση, με τίτλο «Αποτυπώνοντας τα αλώνια του Βορείου Ταϋγέτου. Αλώνισμα, λίχνισμα και παραγωγή ψωμιού», επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία των αλωνιών ως αναπόσπαστων στοιχείων της ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας των αγροτικών κοινωνιών του 19ου και του 20ού αιώνα. Τη διοργάνωση έχουν ο Σύλλογος και η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας θα βρεθούν η ανάδειξη και η προστασία των αλωνιών, η μελέτη του παραδοσιακού αλωνίσματος, καθώς και η χαρτογράφηση των αλωνιών της Αγόριανης και άλλων τοπικών κοινοτήτων του Βόρειου Ταϋγέτου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα παρουσιαστεί έκθεση ζωγραφικής του Γεωργίου Γιαννακάκη, με έργα εμπνευσμένα από την αγροτική ζωή των κοινοτήτων του Βόρειου Ταϋγέτου. Η έναρξη της έκθεσης θα γίνει στις 7.30 μ.μ.