Αντίστροφη μέτρηση για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – “Κλείδωσαν” οι τελικές αναθέσεις υπηρεσιών

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τη διεξαγωγή του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 26 Ιουλίου, με τη διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» να επικυρώνει στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο τις τελικές λεπτομέρειες που αφορούν την παραγωγή και την τεχνική υποστήριξη του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού.

Χθες, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης οριστικών αναδόχων για το σύνολο των κρίσιμων διαγωνισμών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη φετινή διοργάνωση.

Οριστικός ανάδοχος για την «Οργάνωση Παραγωγής του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας» αναδείχθηκε η εταιρεία View master events Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με συνολική προσφορά 149.234 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για την παροχή υπηρεσιών φωτισμού, τοποθέτησης και τεχνικής υποστήριξης, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην ίδια εταιρεία με οικονομική προσφορά 66.876 ευρώ με ΦΠΑ. Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάδειξη της εταιρείας ως οριστικού αναδόχου, μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

Αντίστοιχα, για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού, παταριών, χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας, οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η Sikas AVL Rental Company Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με συνολική προσφορά 46.200 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε πλήρη και ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εισηγήθηκε την κατακύρωση του έργου.

Με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις βασικές τεχνικές και οργανωτικές ανάγκες του φεστιβάλ, η Φάρις προχωρά πλέον στην τελική φάση προετοιμασίας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά γεγονότα της Περιφέρειας και όχι μόνο.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αναμένεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.