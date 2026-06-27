Σήμερα η καλοκαιρινή παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού

Η παρουσία των μαθητών της σχολής, υπό την καθοδήγηση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Θώμης Σταμούλη αλλά και των καθηγητριών, θα πλημμυρίσουν το χώρο με χαρά και ζωντάνια.
Την καθιερωμένη καλοκαιρινή της παράσταση θα πραγματοποιήσει η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
Η παρουσία των μαθητών της σχολής, υπό την καθοδήγηση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Θώμης Σταμούλη αλλά και των καθηγητριών, θα πλημμυρίσουν το χώρο με χαρά και ζωντάνια.