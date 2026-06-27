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Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026 12:08

Σήμερα η καλοκαιρινή παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού

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Σήμερα η καλοκαιρινή παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού

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Την καθιερωμένη καλοκαιρινή της παράσταση θα πραγματοποιήσει η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η παρουσία των μαθητών της σχολής, υπό την καθοδήγηση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Θώμης Σταμούλη αλλά και των καθηγητριών, θα πλημμυρίσουν το χώρο με χαρά και ζωντάνια.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
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