Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας: «Μια φορά κι έναν χορό» σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, τον χορό και το παραμύθι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ, όσοι βρεθούν στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, όπου ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας παρουσιάζει την παράσταση «Μια φορά κι έναν χορό», σε σκηνοθεσία της Έλενας Στρατή.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση, στην οποία οι ρυθμοί των παραδοσιακών χορών συναντούν τον λόγο των λαϊκών παραμυθιών, αναδεικνύοντας με ξεχωριστό τρόπο την προφορική και τη χορευτική παράδοση.

Για πρώτη φορά, οι ομάδες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας συμπράττουν σε μια ενιαία παραγωγή που συνδυάζει τον παραδοσιακό χορό, την αφήγηση, το θέατρο και τη μουσική, μεταφέροντας το κοινό σε μια άλλη εποχή, τότε που οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν στις πλατείες των χωριών για να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να μοιραστούν ιστορίες.

Η παράσταση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ταξίδι στη συλλογική μνήμη και τις ρίζες του τόπου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελληνικής παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από τη συμμετοχή όλων των ηλικιών.