«Αρμονία»: Μουσική βραδιά με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας

Η πρόεδρος της Αρμονίας, Τζένη Βραχνού, κατά την χθεσινή συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στις επιτυχημένες συμμετοχές της χορωδίας σε φεστιβάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με πιο πρόσφατη την παρουσία της στην Καστοριά, ενώ ανακοίνωσε ότι το δεύτερο εξάμηνο θα συμμετάσχει στην Interkultur και στο Φεστιβάλ Βόλου. Για το 2027, όπως είπε, υπάρχουν ήδη αρκετές προσκλήσεις από την Ελλάδα και στόχος είναι, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, και μια συμμετοχή σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Κλείνοντας, ευχαρίστησε για τη διαχρονική στήριξη και απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να δώσει το «παρών» στη συναυλία, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του αποτελεί δύναμη και κίνητρο για τη συνέχιση του έργου της χορωδίας. Ο αντιπρόεδρος της Αρμονίας, Μανώλης Σπυρέας, παρουσίασε το πρόγραμμα της συναυλίας, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα μουσικό ταξίδι στην ελληνική δημιουργία, με παραδοσιακά, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο. Οπως ανέφερε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις του Θοδωρή Ξυδιά, καθώς και έργα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, όπως οι Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Χρήστος Νικολόπουλος, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Μάνος Χατζιδάκις, Μίμης Πλέσσας και Μάνος Λοΐζος. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί Βασίλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Χρήστος Ζούμπος (κιθάρα), Θοδωρής Μπρουτζάκης (ακορντεόν), Περικλής Παπακωνσταντίνου (μπάσο) και ο Θοδωρής Ξυδιάς (πιάνο), ενώ επιλεγμένα τραγούδια θα πλαισιωθούν χορευτικά από τα μέλη του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Χοροσυνάντηση». Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η χορωδία της Αρμονίας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Γαργαλιώνη και η ορχήστρα υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ποιοτική μουσική, στο μοναδικό σκηνικό του Κάστρου Καλαμάτας. Η γραμματέας της Αρμονίας, Αρετή Κορακοβούνη, απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους της μουσικής να παρακολουθήσουν τη συναυλία, τονίζοντας ότι η παρουσία του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Θοδωρή Ξυδιά, των μουσικών και της χορωδίας της Αρμονίας προμηνύει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της πανσελήνου. Οπως ανέφερε, στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει στο κοινό μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και τη σημαντική συμβολή των πολιτιστικών φορέων της πόλης. Κλείνοντας, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. "Η στήριξή σας αποτελεί για μας πολύτιμη δύναμη και μας δίνει την ώθηση να συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την πολιτιστική μας προσφορά" είπε κλείνοντας. Η είσοδος κοστίζει 15 ευρώ, ενώ για τα Ατομα με Αναπηρία το εισιτήριο διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο κατάστημα «Κριτσωτάκης» (Αναγνωσταρά 59), στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί» (Πλατεία 23ης Μαρτίου 2), καθώς και από τα μέλη της χορωδίας.