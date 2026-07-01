Εγκριση μελέτης για πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς

Στην απόφαση η υπουργός αναφέρει:

“ - Η μελέτη θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν αναλυτική τεχνική πληροφόρηση ως προς τις εγκαταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς για την

κατασκευή του έργου πυροπροστασίας. Στη μελέτη θα παρουσιάζονται τα στοιχεία όλων των απαιτούμενων επί μέρους μελετών με λεπτομερή σχεδιασμό, ώστε να εμφανίζεται η τελική και πλήρης κατασκευαστική μορφή του αντικειμένου.

- Η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Α) Σχέδια κατόψεων κάθε κτηρίου ή χώρου. Σε κάθε σχέδιο παρουσιάζεται η πορεία, το υλικό και οι διαστάσεις των δικτύων τροφοδοσίας μέχρι την κάθε συσκευή, οι θέσεις, το μέγεθος και το είδος των τοποθετούμενων συστημάτων και συσκευών, με κάθε χρήσιμη λεπτομέρεια για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως διαστασιολογημένα, με μονοσήμαντα προσδιορισμένη τη θέση τους στον χώρο. Στις κατόψεις θα υπάρχουν επίσης παραπομπές στις κατάλληλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ενδεικτικά θα υπάρχουν κατόψεις ανά επίπεδο για τις παρακάτω εγκαταστάσεις: Πυροπροστασία / πυρόσβεση, πυροπροστασία / πυρανίχνευση, διαγράμματα δικτύων, όπου θα απεικονίζεται πλήρως η ανάπτυξη του δικτύου με κωδικοποιημένες τις συσκευές σε αντιστοιχία με τις κατόψεις και τους χώρους. Σχέδια λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση και σύστημα προστασίας του χώρου σε κλίμακες 1:10 ή 1:20 ή 1:25 ή σε κατάλληλη κλίμακα όπου απαιτείται. Επιπλέον, θα είναι οριστικοποιημένος ο τύπος του εκτοξευτήρα και ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του, ενώ θα περιλαμβάνεται και στατική μελέτη για τις δεξαμενές.

Β) Τεχνική περιγραφή αναλυτική για κάθε κτήριο του αρχαιολογικού χώρου. Γ) Τεύχος με αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε εγκατάσταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικών συστημάτων συσκευών, μηχανημάτων και δικτύων. Δ) Τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι αναλυτική περιγραφή των υλικών και κατασκευής, όπου προδιαγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία των συστημάτων των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των δικτύων. Ο χειρισμός του συνόλου της εγκατάστασης πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου θα γίνεται από κάθε σημείο ελέγχου ή κατά ομάδα σημείων. Ε) Τεύχη δημοπράτησης.

- Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, έχει εγκριθεί συνολική δαπάνη ποσού 6.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ. του οικονομικού έτους 2026 (ΑΛΕ 2420989001 «Ειδικές Υπηρεσίες Μελετών»).

- Η εκτέλεση του έργου έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2026”.