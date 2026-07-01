Tο ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Aργους άνοιξε τις πύλες του

Το Μουσείο, που παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε ξανά τις πύλες του, πλήρως εκσυγχρονισμένο, έπειτα από ένα σύνθετο έργο κτηριακής επέκτασης και μουσειολογικής αναβάθμισης, προσφέροντας έναν υπερδιπλάσιο εκθεσιακό χώρο, συνολικής επιφάνειας 950 τ.μ., όπου παρουσιάζονται μοναδικά και εξαιρετικής σημασίας ευρήματα από εμβληματικά μνημεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην ολοκλήρωση της μουσειακής τριλογίας -Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Επιγραφικό Μουσείο- με την οργάνωση της έκθεσης των επιγραφικών μαρτυριών στους Στρατώνες Καποδίστρια. Παράλληλα, δρομολογείται η αποκατάσταση του Ξενία των Μυκηνών, ενός εμβληματικού κτιρίου που θα αποκτήσει νέα ζωή και νέα πολιτιστική αποστολή.

Στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια πραγματική ημέρα γιορτής για το Άργος και την Αργολίδα. Μετά από δώδεκα χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους επιστρέφει στους πολίτες, ανακαινισμένο και με μια σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη, αποδίδοντας ξανά στο κοινό έναν χώρο που αναδεικνύει τον ανεκτίμητο πλούτο της αργολικής γης. Η παράδοση 32 νέων ή πλήρως ανακαινισμένων μουσείων, από το 2019, αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα και ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους αφηγείται τη διαχρονική ιστορία ενός τόπου στον πυρήνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η Αργολίδα, με τα τρία μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και το Άργος, μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτα κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, συγκροτούν μια μοναδική πολιτιστική ενότητα. Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός αποδίδει αποτελέσματα. Ένα έργο που ξεκίνησε να σχεδιάζεται ήδη από το 2012, αλλά παρέμεινε για χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο, τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης μετά το 2019, όταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έθεσε τον πολιτισμό στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της πολιτικής, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους και τη θεσμική υποστήριξη για την ολοκλήρωσή του. Το έργο υλοποιήθηκε χάρη στη στενή και αποτελεσματική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι η Πελοπόννησος διαθέτει ένα μοναδικό πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο αποτελεί διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή, τονίζοντας πως ευθύνη όλων είναι να προστατεύσουν, να αναδείξουν και να παραδώσουν αυτή την κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Όπως ανέφερε, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο πυρήνα πολιτισμού, γνώσης και εξωστρέφειας, ενισχύοντας την εκπαιδευτική του αποστολή και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη χρηματοδότηση του έργου μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», σημειώνοντας ότι κάθε επένδυση στον πολιτισμό επιστρέφει πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία μέσα από τη γνώση, την ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ανέδειξε τον συνολικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα Ανάκτορα του Μυστρά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους αποτελεί ακόμη έναν κρίκο σε μια αλυσίδα σημαντικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους και δεκάδες ακόμη έργα σε μνημεία και πολιτιστικές υποδομές σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ο Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τη διαρκή στήριξή της στα έργα πολιτισμού της Πελοποννήσου, επισημαίνοντας ότι χάρη στη στενή συνεργασία με το υπουργείο και την προσπάθεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ολοκληρώνονται έργα που παρέμεναν επί χρόνια σε εκκρεμότητα και αποδίδονται πλέον στις τοπικές κοινωνίες.

«Η Πελοπόννησος διαθέτει ένα ανεκτίμητο πολιτιστικό αποτύπωμα και αποκτά πλέον τις υποδομές που του αξίζουν. Όταν ο πολιτισμός συναντά τον σωστό σχεδιασμό και η συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα, τότε ολόκληρος ο τόπος προχωρά μπροστά», δήλωσε ο περιφερειάρχης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση ενός ακόμη εμβληματικού έργου.

Στα εγκαίνια παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι, ο δήμαρχος Άργους - Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος, ο δήμαρχος Ερμιονίδας Γιάννης Γεωργόπουλος, η γενική γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, η πρόεδρος του ΟΔΑΠ Νικολέττα Βαλάκου, ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας Γρηγόρης Γρηγορακάκης, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων Κωνσταντίνος Φρισήρας, υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και πλήθος πολιτών.