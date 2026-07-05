Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Αύγουστο στο Θέατρο Μηλέας

«Ο Τσούβι επιστρέφει με ένα εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρο όσο ποτέ… Το Tsouvelas II προσγειώνεται, αψηφώντας τη βαρύτητα της καθημερινότητας και σκορπίζει διαστημικό γέλιο… Ανακαλύψτε τον πλανήτη Τσούβι και το σύμπαν που βρίσκεται στη δική του διάσταση. Ατάκες, πρόζα και αυτοσχεδιασμοί με γήινους και “εξωγήινους” χαρακτήρες, σε ένα stand-up comedy 90 λεπτών… ή μήπως παραπάνω (;;), μιας και το απρόβλεπτο είναι πλέον προβλέψιμο… Το διαστημόπλοιο της κωμωδίας θα τα δώσει όλα επί σκηνής», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η προπώληση γίνεται μέσω more.com. Η γενική είσοδος κοστίζει 16€, ενώ για ΑμεΑ το εισιτήριο είναι 11€. Η προπώληση πραγματοποιείται μόνο με μετρητά στα παρακάτω σημεία: στον Άγιο Νικόλαο, στο «Niriides cafe», στην Καρδαμύλη στο Super Market «Σπυρέας», και στη Στούπα στα «Enigma Cafe» και «Liastres».
Κυριακή, 05 Ιουλίου 2026 11:00
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Αύγουστο στο Θέατρο ΜηλέαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την παράσταση stand-up comedy «Εξωγήινος - Η επιστροφή» θα παρουσιάσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Μηλέας στη Δυτική Μάνη.
Κατηγορία Πολιτισμός