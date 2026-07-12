Στην Καλαμάτα η παράσταση «Κατά Φαντασίαν Ασθενής»

Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο.

Λίγα λόγια για την παράσταση...

Μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει — ακόμη κι αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου.

Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο: τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο- πολύ όλοι έχουμε νιώσει. Γιατί όσο δυνατοί κι αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα — πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την

υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές μας και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές…

Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου.

Δίπλα του, ένας θίασος αγαπημένων και καταξιωμένων ηθοποιών: η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρόμυαλη σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη.

Τη διασκευή και σκηνοθεσία υπογράφουν οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του. Τη σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικώφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί της Μελίνα Μάσχα συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.