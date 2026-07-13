Θετικές κριτικές απέσπασε η θερινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, παρουσίασε την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας τη θεατρική παράσταση «ART» της Γιασμίν Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Πρόκειται για μια ευφυή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που πραγματεύεται τη φιλία, την αισθητική αντίληψη και τις λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Με χιούμορ, ένταση και ανατροπές, το έργο καταφέρνει να αγγίξει κάθε θεατή, ανεξαρτήτως ηλικίας ή πολιτισμικού υπόβαθρου.

Η παράσταση, που θα περιοδεύσει σε Δήμους και Φεστιβάλ, συνδύασε την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Σοφιανός, Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης, Σκηνικά – κοστούμια: Κένυ Μακ Λελαν, Β. Σκηνοθέτη: Γιώτα Μηλίτση. Ηθοποιοί: Γιώργος Ζιόβας , Δημήτρης Καραμπέτσης, Γιάννης Κοτσαρίνης.