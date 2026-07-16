Παρουσιάστηκε στην Κορώνη η «Ευρυδίκη» του Δημήτρη Σιψά

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου φιλοξενήθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Μανιατάκειον Ιδρυμα στην Κορώνη η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ευρυδίκη» του λογοτέχνη Δημήτρη Σιψά.

Τα ποιήματα αντλούν τα θέματά τους από τον τόπο, την ιστορία, τη μυθολογία, τα πρόσωπα και τα συναισθήματα, τα οποία γεννιούνται από μνήμες και γεγονότα και αντανακλώνται στον ψυχισμό του του δημιουργού.

Την εκδήλωση άνοιξε η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη με μια σύντομη εισαγωγική ομιλία. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Μανιατάκειον Ίδρυμα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη δημιουργική πορεία του ποιητή, υπογραμμίζοντας την καλλιτεχνική αξία του έργου του. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα επικείμενα εγκαίνια του νέου Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για την εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Η συλλογή παρουσιάσθηκε από τη φιλόλογο Καλλιόπη Μάραντου και αποσπάσματα απαγγέλθηκαν από τη φιλόλογο Δήμητρα Γαϊτάνη-Συρεγγέλα. Ο Γιώργος Πουλακίδας έντυσε μουσικά την εκδήλωση με τραγούδι, υπό τη συνοδεία κιθάρας.

Ακολούθως, η Βασιλική Σιψά, κόρη του λογοτέχνη, τον σκιαγράφησε ως άνθρωπο και πατέρα. Κλείνοντας, ο ποιητής ευχαρίστησε τους καλεσμένους και το Μανιατάκειον Ίδρυμα για τη φιλοξενία του, καθώς και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, «οι οποίοι ομόρφυναν τα ποιήματά» του.