«Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκρην» στο Κάστρο της Καλαμάτας

Στο ρόλο του κυρίου Γκρην θα εμφανιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ενώ τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9.15 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Κάστρου.

Ο κύριος Γκρην, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά τον θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται, κάθε Πέμπτη, τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση, εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τα αγκάθια και τις άμυνές τους. Οι δύο τόσο γνώριμοι σε όλους μας χαρακτήρες -ο ηλικιωμένος Γκρην και ο νεαρός Ρος - που ήρθαν κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος, θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή: από το ξεκαρδιστικό γέλιο έως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης. Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν, με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο, συγγενείς. Ενα θεατρικό έργο-ύμνος στη διαφορετικότητα, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία. Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος.

Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους - προς το φως. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.