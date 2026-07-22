"Ποιος τραγουδάει εκεί πέρα;" από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές και πολύτεκνυς ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη. Στις 5 Απριλίου 1941, μια μέρα πριν από τη γερμανική εισβολή στη Γιουγκοσλαβία, μια ετερόκλητη ομάδα επιβατών επιβιβάζεται σε ένα παλιό λεωφορείο με προορισμό το Βελιγράδι. Ο δρόμος είναι γεμάτος καθυστερήσεις, καβγάδες, παρεξηγήσεις και μικρές αποκαλύψεις. Ο Σλόμπονταν Σίγιαν φτιάχνει μια πικρή κωμωδία δρόμου όπου κάθε επιβάτης μοιάζει με μικρό κομμάτι μιας κοινωνίας που δεν αντιλαμβάνεται τι πλησιάζει. Το γέλιο γεννιέται από την αδεξιότητα, την ιδιοτέλεια και την ανθρώπινη μικρότητα, ενώ στο βάθος ακούγεται ήδη ο θόρυβος της Ιστορίας. Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου: απλή στην αφήγηση, απολαυστική στους χαρακτήρες και ταυτόχρονα βαθιά αλληγορική.

Μια διαδρομή προς την πρωτεύουσα που γίνεται διαδρομή προς το αναπόφευκτο. Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ το 1981 και με τα χρόνια απέκτησε μυθική θέση στον βαλκανικό κινηματογράφο. Το 1996 ψηφίστηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικής Τέχνης της Γιουγκοσλαβίας ως μία από τις σημαντικότερες, και συχνά ως η κορυφαία, σερβική ταινία της περιόδου 1947-1995. Παραμένει έργο αναφοράς γιατί συνδυάζει λαϊκό χιούμορ, ιστορική ειρωνεία και βαθιά συλλογική μνήμη.