Σε εξέλιξη το Kardamili Art Doc Festival

Το πρωτοποριακό Solar Van - το κινητό, ηλιακό σινεμά που λειτουργεί αποκλειστικά με καθαρή ενέργεια-, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες του στάσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια στον Κάμπο, το Προάστιο και το Προσήλιο, ετοιμάζεται για τις επόμενες προφεστιβαλικές προβολές του. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το κοινό της Δυτικής Μάνης και οι επισκέπτες της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, με ελεύθερη είσοδο, δύο ξεχωριστές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το Σάββατο, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Δολών θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ο παππούς μου ο Παπαφλέσσας» (70'). Πρόκειται για μια τρυφερή, εναλλακτική και βαθιά προσωπική ματιά στον θρυλικό ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσα από τα μάτια της σκηνοθέτριας Κλεώνης Φλέσσα, η οποία είναι άμεση απόγονός του. Το ντοκιμαντέρ αναζητά τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, ακολουθώντας τα βήματα του Παπαφλέσσα στην Κωνσταντινούπολη, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Την Κυριακή, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Σωτηριάνικων θα προβληθεί η ταινία «Ο δράκος» (85', 1956) του Νίκου Κούνδουρου, σε σενάριο Ιάκωβου Καμπανέλλη και μουσική Μάνου Χατζιδάκι. Πρωταγωνιστούν οι Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Γιάννης Αργύρης και Θανάσης Βέγγος. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ένα αριστουργηματικό φιλμ νουάρ που αποτυπώνει την τραγική παρεξήγηση ενός ασήμαντου τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος ταυτίζεται με έναν διαβόητο κακοποιό, αναζητώντας απεγνωσμένα νόημα και αποδοχή.

Ο Αύγουστος επιφυλάσσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με προβολές ντοκιμαντέρ, ταινιών μυθοπλασίας και εκπαιδευτικές δράσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Δυτικής Μάνης, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κορύφωση του Kardamili Art Doc Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.