Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: «Χορός στην πόλη» σήμερα στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Πρόκειται για μια αυτοσχεδιαστική σόλο περφόρμανς, βασισμένη στη μέθοδο και τις πρακτικές που έχει αναπτύξει και διδάσκει διεθνώς εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Οι θεατές παρακολουθούν τη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με τον ίδιο να συνθέτει επί σκηνής ένα δυναμικό και απρόβλεπτο κινησιολογικό τοπίο. Η Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας, μία από τις πιο τολμηρές και περιζήτητες φωνές της σύγχρονης σκηνής, παρουσιάζει και σήμερα, στις 9.30 μ.μ., το «Guintche» στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό σόλο που ερμηνεύει η ίδια, ένα καλειδοσκόπιο αισθήσεων όπου το σώμα βρίσκεται σε διαρκή μεταμόρφωση. Ένας αδιάκοπος διάλογος εκτυλίσσεται ανάμεσα στη λεκάνη και τα κρουστά, στη χειρονομία και τον ρυθμό. Μεταμορφώνοντας τον εαυτό της σε πυγμάχο, μάγισσα και χορεύτρια, ενσαρκώνει ταυτόχρονα πολλαπλές καταστάσεις. Η ζωντανή εκδοχή του «Guintche», με τη συνοδεία των μουσικών Ανρί «Κούκι» Λεγκιγέ και Σιμόν Λακουτύρ, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάθος και ένταση στον υβριδικό κόσμο της Freitas, καθώς το έργο ξεδιπλώνεται ως μια ιεροτελεστία, οικεία και ταυτόχρονα οικουμενική. Στο πλαίσιο της ενότητας Dancing on Screen του KIDF32, στις 10.30 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί το «Dance Moves», σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου.

Από τους Fatboy Slim και τους Chemical Brothers έως τους OK Go και τους Newcleus, μια επιλεγμένη σειρά εμβληματικών video clips μετατρέπει το Μέγαρο Χορού σε έναν ζωντανό χώρο εικόνας, ήχου και κίνησης. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει, να εμπνευστεί, να ακολουθήσει την κίνηση ή απλώς να αφεθεί στον ρυθμό και να χορέψει. Η βραδιά εντάσσεται στην ενότητα «Χορός με την Κοινότητα», αποτελώντας ένα ακόμη κάλεσμα του Φεστιβάλ προς όλους όσοι θέλουν να βιώσουν τον χορό ως μια κοινή, ανοιχτή και απελευθερωτική εμπειρία. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας η περιοδική έκθεση «Ζουζού Νικολούδη: Η μεθοδολογία ως πράξη», η οποία θα διαρκέσει έως την Κυριακή.

Λειτουργεί καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και με την ευγενική παραχώρηση υλικού από το Αρχείο Γιώργου Κουρουπού, το Αρχείο Νικηφόρου Ρώτα της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, τα αρχεία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της ΕΡΤ, της Μαρίας Γαζή, του Ηλία Δεκουλάκου, καθώς και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η υλοποίησή της γίνεται με την ευγενική χορηγία των εγγονών της Ζουζούς Νικολούδη, Ελίζας, Ιωάννας και Μαρίνας Προκοπίου. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου, ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Ιουλίου.