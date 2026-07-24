Αλλαγή ημερομηνίας για το "Dance Moves" του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση “Dance Moves / Ας ξεκινήσουμε το πάρτυ” σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μεταφέρθηκε για την Κυριακή 26/7 στις 11 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού.

Από τους Fatboy Slim και τους Chemical Brothers έως τους OK Go και τους Newcleus, μια επιλεγμένη σειρά από εμβληματικά video clips μετατρέπει το Μέγαρο Χορού σε έναν ζωντανό χώρο εικόνας, ήχου και κίνησης.

Το κοινό προσκαλείται να παρακολουθήσει, να εμπνευστεί, να ακολουθήσει την κίνηση ή απλώς να αφεθεί στον ρυθμό και να χορέψει.

Η βραδιά εντάσσεται στο πλαίσιο της ενότητας Χορός με την Κοινότητα- ένα ακόμη κάλεσμα του Φεστιβάλ προς όλους όσοι θέλουν να νιώσουν τον χορό ως βίωμα κοινό, ανοιχτό, απελευθερωτικό.

Μια συνεργασία της Filmhouse/ Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.