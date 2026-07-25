Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης: Πρεμιέρα στην Αρχαία Μεσσήνη για την «Τιτανομαχία στα Ροζ»

Τη σατιρική κωμωδία «Τιτανομαχία στα Ροζ» παρουσιάζει το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στις 9 μ.μ. στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, καυστική σάτιρα που αντλεί την έμπνευσή της από την αρχαία ελληνική μυθολογία και μεταφέρει τους τρεις μεγάλους θεούς, τον Ουρανό, τον Κρόνο και τον Δία, σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ξεχασμένοι πλέον από τους ανθρώπους και εκτοπισμένοι από την παλιά τους δόξα, ζουν απομονωμένοι σε ένα μεγάλο αγρόκτημα όπου λειτουργεί ένα οινοποιείο, κουβαλώντας τις μεταξύ τους συγκρούσεις, τις εμμονές και τα απωθημένα τους.

Ο Γανυμήδης φροντίζει καθημερινά τους τρεις θεούς, ενώ ο Διόνυσος προσπαθεί να τους πείσει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και να σώσουν την τελευταία τους περιουσία, εξασφαλίζοντας ένα τραπεζικό δάνειο. Στην προσπάθειά του επιστρατεύει μια Μαινάδα και τον δικηγόρο της θεϊκής οικογένειας, όμως η αδυναμία των θεών να εγκαταλείψουν το παρελθόν, οι συνεχείς αντιπαραθέσεις, οι δολοπλοκίες και τα ψέματα οδηγούν σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές αλλά και αιχμηρές καταστάσεις.

Η εμφάνιση της Γαίας ανατρέπει τις ισορροπίες και σηματοδοτεί τη σύγκρουση ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονική αντιπαράθεση πατριαρχίας και μητριαρχίας, χωρίς τελικό νικητή. Μέσα από το χιούμορ και τη σάτιρα, το έργο σχολιάζει τη σχέση εξουσίας, τις ανθρώπινες αδυναμίες, την αδυναμία προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές και τις διαχρονικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τόσο τους θεούς όσο και τους ανθρώπους.

Η παράσταση διοργανώνεται από τον Δήμο Μεσσήνης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο και σκηνοθεσία: Βασίλης Ρ. Φλώρος. Πρωτότυπη μουσική: Ηλίας Παναγιωτόπουλος. Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη. Σκηνικά: Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Χορογραφία: Αγγελική Αγγελοπούλου. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αγγελική Ιντζεμπέλη (Διόνυσος), Κατερίνα Σαρέλα (Μαινάδα), Παναγιώτης Καραμπέτσος (Γανυμήδης), Σπύρος Καπετανάκης (Κρόνος), Πηνελόπη Φωτεινοπούλου (Ουρανός), Στράτης Καΐκης (Δίας), Βασιλική Τσιβελεκίδη (Δικηγόρος), Καρολίνα Πολυχρονοπούλου (Γη). Συμμετέχουν στον Χορό Ανδρών οι Γιούλα Κόκκινη, Ελένη Ντουφέξη, Παναγιώτης Περιβολάρης και Μάριος Ρούτσης, ενώ στον Χορό Γυναικών οι Βιβή Καραμπέτσου, Αλέκα Δρακοπούλου, Ταμάρα Μοσαχλισβίλι, Βασιλική Βάλια Τσιβελεκίδη, Νίκη Καρτσωνάκη και Αμαλία Πετρόπουλου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η λήψη είναι του Γιώργου Κωνσταντακόπουλου.