Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους

Σειρά δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες διοργανώνει η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Καλαμάτας και των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, από τις 6 έως τις 8 μ.μ., δίπλα στο «Τρένο με τις Κούκλες» της Πειραματικής Σκηνής, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί δημιουργικό εργαστήρι για 40 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με θέμα «Κατασκευή και εμψύχωση γαντόκουκλας-σκιάχτρου».Τα παιδιά θα κατασκευάσουν τη δική τους γαντόκουκλα με υλικά που θα τους παρέχει ο σύλλογος και στη συνέχεια θα την εμψυχώσουν σε σκηνή κουκλοθέατρου, δημιουργώντας τον δικό τους ήρωα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 6977437279 και 6971540945.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι για ενήλικες με θέμα «Κατασκευή καλλιτεχνικής μάσκας» από χαρτόνι και διάφορα είδη χαρτιού. Το εργαστήρι απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε όσους αγαπούν τις εικαστικές κατασκευές, θα έχει συνολική διάρκεια εννέα ωρών (τρεις τρίωρες συναντήσεις) και θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σε χρόνο που θα καθοριστεί με τους συμμετέχοντες. Διδάσκει ο σκηνογράφος Βενετσάνος Μπαλόπουλος.

Οι μάσκες που θα δημιουργηθούν θα αξιοποιηθούν στα δρώμενα του Φεστιβάλ και θα παρουσιαστούν σε εικαστική έκθεση στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Από τον Ιούνιο βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη εργαστήρι κατασκευής θεατρικής κούκλας από την εικαστική ομάδα της Πειραματικής Σκηνής, με τις κούκλες που θα δημιουργηθούν να διατίθενται προς πώληση για την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ. Τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν ακόμη περισσότερα από δέκα εργαστήρια κατασκευής μάσκας για μαθητές σχολείων και μέλη των Λεσχών Φιλίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμο Καλαμάτας. Τα εργαστήρια θα υλοποιήσουν οι Ηρώ Θεοδώρου, Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος και Νικολέτα Βασιλοπούλου.

Ολες οι δράσεις είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες, ενώ τα υλικά παρέχονται από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας. Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 6977437279 και 6971540945.