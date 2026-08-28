Διεθνείς Μουσικές Ημέρες: Sold out το ρεσιτάλ Πλατανιά – Ταμβακοπούλου: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Μέγαρο Χορού

Η Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού γέμισε το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου από φίλους της κλασικής μουσικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα.

Ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του δύναμη, και η διακεκριμένη πιανίστα Σοφία Ταμβακοπούλου παρουσίασαν ένα ρεσιτάλ με επίκεντρο τον Αγγλικό Ρομαντισμό του 20ού αιώνα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και έντονης μουσικής έκφρασης.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και το sold out της βραδιάς επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον που συνοδεύει τη φετινή επετειακή διοργάνωση των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας, οι οποίες συμπληρώνουν δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.