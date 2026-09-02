Ξεκινούν οι εγγραφές στις σχολές της «Φάρις»

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, τη Δημοτική Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι.

Στο Δημοτικό Ωδείο (οδός Βιλεαρδουίνου) οι εγγραφές πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 27210 21881 ή στο email dimodkal@otenet.gr. Στη Δημοτική Σχολή Χορού οι εγγραφές γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ., στην οδό Παν. Καίσαρη 6. Πληροφορίες στο 27210 83086 και στο email dance@kalamatafaris.gr. Στο Εικαστικό Εργαστήρι οι εγγραφές πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 4 έως τις 8 μ.μ., στη οδό Ναυαρίνου 8. Πληροφορίες στο 27210 28864 και στο email box5@otenet.gr.