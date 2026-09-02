Σε τροχιά προετοιμασίας το Καλαματιανό Καρναβάλι 2027 - Στο τραπέζι μόνιμη στέγη στις αποθήκες του ΟΣΕ

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, επισκέφθηκε σήμερα ο νέος επικεφαλής του Καλαματιανού Καρναβαλιού, Παναγιώτης Μάλαμας, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία της διοργάνωσης για το 2027.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τον σχεδιασμό και τις δράσεις που ήδη προγραμματίζονται για το επόμενο Καλαματιανό Καρναβάλι, ενώ παρουσιάστηκαν και προτάσεις της Καρναβαλικής Επιτροπής με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη εξεύρεσης μόνιμου χώρου, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί τις δραστηριότητες και τις ανάγκες της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και στη σταθερή ανάπτυξη του Καλαματιανού Καρναβαλιού τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε πρόταση για την αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΣΕ και συγκεκριμένα του κτιρίου του πρώην Καρναβαλικού Εργαστηρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού χώρου που θα μπορεί να φιλοξενεί τις ανάγκες του Καλαματιανού Καρναβαλιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η πρόταση προβλέπει παράλληλα τη δυνατότητα ο χώρος να λειτουργεί πολυμορφικά, φιλοξενώντας εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις, παρουσιάσεις, συναντήσεις, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας, αποκτώντας έτσι έναν ευρύτερο πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα.

Τη φωτορεαλιστική απεικόνιση και τη μελέτη της πρότασης επιμελήθηκε η Ακριβή Καλογεροπούλου.