Εναρξη παιδικών εργαστηρίων της Θεατρικής Ομάδας Μεγαλόπολης

Την έναρξη των θεατρικών της εργαστηρίων για παιδιά, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ανακοίνωσε η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση της Ηρώς Θεοδώρου, με τα παιδιά να γνωρίζουν τον μαγικό κόσμο του θεάτρου μέσα από αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια, κίνηση, μουσική, αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φαντασία, την έκφραση και την αυτοπεποίθησή τους.

Και φέτος, ξεχωριστή θέση θα έχει το κουκλοθέατρο, καθώς τα παιδιά θα δημιουργήσουν τις δικές τους κούκλες, θα τους δώσουν χαρακτήρα, φωνή και ζωή και θα τις παρουσιάσουν στη σκηνή, ακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την ιδέα έως την παράσταση.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά από το προνήπιο έως και την Α’ Γυμνασίου, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη θεατρική εμπειρία.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο τηλέφωνο 6976903939.