Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας: Συγκέντρωση κατά Μάρκο Ρούμπιο

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει “ανεπιθύμητος στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο” και μεταξύ άλλων, παρατηρεί: “Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας δεν είναι για καλό. Το πιο αιμοβόρο «γεράκι» της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έρχεται στην Ελλάδα την ώρα που τα πολεμικά μέτωπα φουντώνουν και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά βαθαίνει.

Το πέρασμά του από διάφορα σημεία του πλανήτη μέχρι σήμερα άφησε εκατόμβες νεκρών, σακατεμένους ανθρώπους, εκατομμύρια πρόσφυγες και ξεριζωμένους, ισοπεδωμένες πόλεις και χώρες. Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις χωρίς ούτε καν τα προσχήματα του παρελθόντος και απαγωγές ηγετών, όπως έγινε στην Βενεζουέλα, εγκληματικά εμπάργκο, όπως συμβαίνει στην Κούβα. Ανοιχτές απειλές για τον αφανισμό ολόκληρων εθνών και πολιτισμών. Προτάσεις για χρήση των πυρηνικών όπλων 80 χρόνια μετά τον όλεθρο στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ με την στήριξη των ΗΠΑ, αποτελεί το πιο αποτρόπαιο παράδειγμα. Η επίσκεψή του έρχεται να βάλει σε επικίνδυνες περιπέτειες τον ελληνικό λαό και τους λαούς ολόκληρης της περιοχής. Δεν είμαστε πρόβατα για σφαγή!

Η λεγόμενη «στρατηγική σχέση» Ελλάδας – ΗΠΑ έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη τι σημαίνει: περισσότερες βάσεις και στρατιωτικές υποδομές, μεγαλύτερη αξιοποίηση της χώρας ως πολεμικού ορμητηρίου και στόχο αντιποίνων αντίπαλων στρατοπέδων”.

Η Επιτροπή Ειρήνης Μεσσηνίας δηλώνει ότι “αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε: “Για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. “Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις του θανάτου. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα μέσα από αποστολές εκτός συνόρων. Καμία διευκόλυνση από ελληνικό έδαφος, θάλασσα και αέρα για πολεμικές επιχειρήσεις. Να σταματήσει τώρα κάθε στρατιωτική, πολιτική και οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Δε δεχόμαστε η χώρα μας να γίνεται θύτης κατά άλλων λαών και στόχος αντιποίνων. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή και στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο”.