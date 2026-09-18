Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, όπου παραδίδονται δωρεάν μαθήματα μουσικής.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ και στα τηλέφωνα 2761025120 και 6944368558.

Στα τμήματα της Φιλαρμονικής μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή μουσικών γνώσεων. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας μπορεί γρήγορα και εύκολα να μάθει τη θεωρία της μουσικής και κάποιο όργανο και σύντομα να μπορεί να παίξει με τη Φιλαρμονική.

Τα όργανα που διδάσκονται είναι κλαρινέτο, φλάουτο, τρομπέτα, τζένις, κόρνο, σαξόφωνο, αλτικόρνο, ευφώνιο, τρομπόνι, μπάσο, κρουστά.

Τα όργανα καθώς και οι στολές παρέχονται από τη Φιλαρμονική.

Κ.Μπ.