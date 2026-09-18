Μάκαρης για καθυστερήσεις στην παράκαμψη Πεταλιδίου

Σοβαρές καθυστερήσεις στην κατασκευή της παράκαμψης Πεταλιδίου, αλλά και σημαντική αύξηση του κόστους του έργου, καταγγέλλει η περιφερειακή παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος του Μανώλη Μάκαρη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ολοκλήρωση της παράκαμψης και πάνω από δύο χρόνια μετά την αρχική προθεσμία παράδοσης, έχει εκτελεστεί περίπου το 50% του συνολικού φυσικού αντικειμένου. Η διάνοιξη της σήραγγας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, βρίσκεται περίπου στο 75%.

Η νέα σύμβαση για την ολοκλήρωση της παράκαμψης και την κατασκευή της σήραγγας υπογράφηκε στις 21 Αυγούστου 2023 από τον τότε περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον ανάδοχο, με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Αύγουστο του 2024.

Η παράταξη επισημαίνει ότι η περιφερειακή αρχή τοποθετεί πλέον την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το χρηματοδοτικό πρόγραμμα λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξέλιξη του κόστους. Το ποσό του συμφωνητικού ανερχόταν σε 11.602.212 ευρώ, ενώ με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη διαμορφώνεται σε 14.939.163,42 ευρώ, αυξημένη κατά περίπου 3,34 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προστίθεται δικαστική επιβάρυνση 1.642.721,27 ευρώ λόγω καθυστερήσεων πληρωμών το 2024. Έτσι, η παράταξη υπολογίζει τον μέχρι σήμερα λογαριασμό σε περίπου 16,58 εκατ. ευρώ, σχεδόν 5 εκατ. ευρώ πάνω από το αρχικό συμφωνητικό.

Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει τροποποιηθεί η τεχνική λύση, καθώς καταργείται τμήμα cut & cover μήκους 48 μέτρων, η σήραγγα επιμηκύνεται κατά 8 μέτρα, προστίθεται νέο οδικό τμήμα και αλλάζουν οι εργασίες αντιστήριξης των πρανών.

Η «Πρώτα η Πελοπόννησος» σημειώνει ότι έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα των καθυστερήσεων, υπενθυμίζοντας τη διακοπή εργασιών που έφερε στη λογοδοσία τον Φεβρουάριο του 2025, την αυτοψία του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, την επερώτηση μετά την κατάρρευση πρανών τον Ιανουάριο του 2026 και το αίτημα δημοσιοποίησης της γεωτεχνικής έκθεσης μετά τη νέα υποχώρηση μέσα στη σήραγγα τον Αύγουστο.

Ο Μανώλης Μάκαρης ζητεί από την περιφερειακή αρχή συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για το τελικό κόστος και τις ενδεχόμενες νέες απαιτήσεις, καθώς και απαντήσεις για τις γεωλογικές και τεχνικές συνθήκες του έργου και τον κίνδυνο απώλειας της χρηματοδοτικής προθεσμίας της 21ης Φεβρουαρίου 2027.