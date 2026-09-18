Μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κυπαρισσίας

Την έναρξη των ενεργειών για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη σύνταξη μελέτης που θα αφορά την αναβάθμιση και αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κυπαρισσίας αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Παράλληλα το ΔΣ αποδέχθηκε την αδυναμία σύνταξης της σχετικής μελέτης από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση η εκπόνηση της σχετικής μελέτης είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των συχνών βλαβών και διαρροών, τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της υδροδότησης, τον περιορισμό του μη ανταποδοτικού νερού και τη δημιουργία ώριμου φακέλου για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης και τη μελλοντική δημοπράτηση του έργου.

Επίσης τονίστηκε ότι Δ.Ε.Υ.Α.Τ. δεν διαθέτει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία και σύμφωνα με το νόμο , όταν η τεχνική υπηρεσία του νομικού προσώπου δεν υφίσταται ή αδυνατεί, η σύνταξη και θεώρηση των μελετών ασκείται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της περιφέρειας που το έχει συστήσει ή από τεχνική υπηρεσία δήμου ή περιφέρειας μέλους, η οποία ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας. Έτσι πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίες ενέργειες για την εξωτερική εκπόνηση της μελέτης μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης με κατάλληλο δημόσιο επιστημονικό ή τεχνικό φορέα.

Κ.Μπ.