Η «Πράσινη Θάλασσα» στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Στις 8.30 μ.μ. θα προβληθεί η ταινία «Πράσινη Θάλασσα» της Αγγελικής Αντωνίου, μια ατμοσφαιρική ιστορία με επίκεντρο τη μνήμη, την αναζήτηση της ταυτότητας και τη θεραπευτική δύναμη της μαγειρικής.

Η ταινία ακολουθεί την Άννα, μια γυναίκα που υποφέρει από αμνησία, αλλά εξακολουθεί να θυμάται πώς να μαγειρεύει. Βρίσκει δουλειά και φιλοξενία σε μια λαϊκή παραθαλάσσια ταβέρνα, όπου, μέσα από παλιές συνταγές, γεύσεις και μυρωδιές, προσπαθεί να συνδέσει ξανά τα κομμάτια του παρελθόντος της.

Τα φαγητά που ετοιμάζει ξυπνούν αναμνήσεις στους θαμώνες της ταβέρνας και δημιουργούν νέους δεσμούς, μέχρι τη στιγμή που μια απρόσμενη ανακάλυψη φέρνει στο φως στοιχεία για την πραγματική της ταυτότητα.

Η «Πράσινη Θάλασσα», παραγωγής 2020 και διάρκειας 95 λεπτών, είναι σε σκηνοθεσία Αγγελικής Αντωνίου. Πρωταγωνιστούν οι Αγγελική Παπούλια, Γιάννης Τσορτέκης, Τάσος Παλαντζίδης, Χρήστος Κοντογιώργης, Μελέτης Γεωργιάδης, Στέφανος Κοσμίδης και Βάσω Ιατροπούλου, μεταξύ άλλων.

Η ταινία προβάλλεται στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ.