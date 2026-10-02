Λαϊκή Βιβλιοθήκη: Στη θέση τους τα πορτρέτα του Νικολάου και της Ρεγγίνας Πανταζοπούλου

Η συντήρηση των έργων έγινε χάρη σε ιδιωτική χορηγία. Η Ρεγγίνα Πανταζοπούλου, χήρα του τραπεζίτη και εμπόρου Νικολάου Πανταζόπουλου, υπήρξε η ιδρύτρια της «Λαϊκής και Απόρων Παίδων Σχολής Νικολάου και Ρεγγίνας Πανταζοπούλου» το 1911. Αυτό το ίδρυμα δεν είναι άλλο παρά το σημερινό Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζόπουλειος Λαϊκή Σχολή», όπως είναι η πλήρης και επίσημη επωνυμία του. Σκοπός του ιδρύματος ήταν η μόρφωση και η καλλιέργεια των εργατικών και λαϊκών τάξεων και των απόρων παιδιών, καθώς και η δημιουργία Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Η σημερινή Λαϊκή Βιβλιοθήκη, με έτος ίδρυσης το 1933, δεν είναι άλλη παρά η "συνέχεια/εξέλιξη" του Ιδρύματος που οραματίστηκε και δημιούργησε η Ρεγγίνα Πανταζόπουλου.