«Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος»: Ανεβάζει την παράσταση “Δεσποινίς Μαργαρίτα”

Το γνωστό θεατρικό έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ελλάδα το 1975 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, με μια πολυσυζητημένη ερμηνεία από τη μοναδική Ελλη Λαμπέτη, θα παρουσιαστεί στο κοινό της Μεσσηνίας από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και από τότε, κάθε Πέμπτη έως Κυριακή έως τις 22 Νοεμβρίου, στη σκηνή του Αμφιθεάτρου Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Η Δεσποινίς Μαργαρίτα, δασκάλα Δημοτικού Σχολείου, μπαίνοντας σε μια αίθουσα διδασκαλίας να διδάξει την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ξετυλίγει τη διπλή της ταυτότητα. Αυτής της Εκπαιδευτικού-Εξουσιάστριας και της Γυναίκας. Ο μονόλογός της είναι μια αλληγορία, ένα πολιτικό έργο επί της ουσίας, πάνω στη δύναμη της εξουσίας, όπως τη συναντάμε σε όλες τις μορφές κοινωνικότητας: στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εκκλησία, στο κράτος. Εκτός από τα κλασσικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού -τους θεατές-, "διδάσκει" θέματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θάνατο, τη ζωή, τη δικαιοσύνη, την αδικία, την εξουσία, την ισότητα και το σεξ. Η Δεσποινίς Μαργαρίτα είναι ένα έργο που δεν παίρνει θέση, δεν δίνει λύσεις και δεν ασπάζεται ιδεολογίες, αλλά αφυπνίζει συνειδήσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης. Μουσική επιμέλεια: Πάνος Ηλιόπουλος. Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Κώστας Κατσουλάκης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα. Παίζουν: Μαρία Κρόμπα, Μιμίκα Τάσση, Γιώτα Μπούνα, Αρμάν Καραπετιάν.