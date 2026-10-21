Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης: «Τιτανομαχία στα Ροζ» στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρεμιέρας στην Αρχαία Μεσσήνη και των παραστάσεων που ακολούθησαν στη Μεσσήνη, παρουσιάζει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας τη σατιρική κωμωδία «Τιτανομαχία στα Ροζ», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη Ρ. Φλώρου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι τρεις μεγάλοι θεοί της ελληνικής μυθολογίας -ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο Δίας- ξεχασμένοι πλέον από τους ανθρώπους, ζουν απομονωμένοι και έρχονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα γεμάτη οικονομικά αδιέξοδα, οικογενειακές συγκρούσεις, δολοπλοκίες και απρόσμενες ανατροπές. Με καυστικό χιούμορ, ευρηματικούς διαλόγους και σύγχρονη ματιά, η «Τιτανομαχία στα Ροζ» σατιρίζει την εξουσία, τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις αντιφάσεις της εποχής μας, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι θεοί έχουν… πολύ ανθρώπινα προβλήματα. Η παράσταση αποτελεί καρπό της συλλογικής προσπάθειας των ερασιτεχνών ηθοποιών και των συντελεστών του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης, που με μεράκι, αφοσίωση και αγάπη για το θέατρο κρατούν ζωντανή τη θεατρική δημιουργία στον τόπο μας. Σας περιμένουμε στην Καλαμάτα για μια βραδιά γεμάτη γέλιο, σάτιρα, ανατροπές και… θεϊκές συγκρούσεις! Με την παρουσία σας στηρίζετε το ερασιτεχνικό θέατρο και τους ανθρώπους του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ρ. Φλώρος, Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Πανοπούλου, Πρωτότυπη μουσική: Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Ενορχήστρωση – Μουσική επεξεργασία: Δημήτρης Σταματελόπουλος, Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη, Σκηνογράφος: Βενετσάνος Μπαλόπουλος, Χορογράφος: Αγγελική Αγγελοπούλου, Φωτισμοί – Ηχητικά: Ανδρέας Χίνης και Παναγιώτης Παπαζερβέας, Φωτογράφιση: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Βίντεο: Σταύρος Αρβανίτης, Προβολή, Social Media και Χειρισμός ήχου: Χρυσαυγή Καφόπουλου, Επιμέλεια αφίσας: Μαριάντζελα Βασιλαδιώτη, Κατασκευή σκηνικών: Γιώργος Αγγελόπουλος και Κώστας Αγγελόπουλος, Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος. Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Γανυμήδης: Παναγιώτης Καραμπέτσος, Μαινάδα: Κατερίνα Σαρέλα, Διόνυσος: Αγγελική Ιντζέμπελη, Κρόνος: Σπύρος Καπετανάκης, Ουρανός: Πηνελόπη Φωτεινοπούλου, Δίας: Στράτης Καΐκης, Δικηγόρος: Βασιλική Τσιβελεκίδη, Γαία: Καρολίνα Πολυχρονοπούλου, Χορός Ανδρών: Γιούλα Κοκκίνη, Ελένη Ντουφεξή, Παναγιώτης Περιβολάρης, Μάριος Ρούτσης, Χορός Γυναικών: Βιβή Καραμπέτσου (φωνητική συμμετοχή), Αλέκα Δρακοπούλου, Νίκη Καρτσωνάκη, Βάσια Κουτούπη, Ταμάρα Μοσαχλισβίλι, Αμαλία Πετροπούλου. Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 6936771626 (Ιωάννα).