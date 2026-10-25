Η Φωτεινή Βελεσιώτου τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη Φωτεινή Βελεσιώτου θα φιλοξενήσει το Brooklyn στην Καλαμάτα, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 10 το βράδυ, με αγαπημένα τραγούδια, σύγχρονες ενορχηστρώσεις και έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό.

Με κεντρικό σύνθημα «Στα τραγούδια μας χωράνε όλα όσα αγαπάμε», η γνωστή ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, στο οποίο το λαϊκό, το έντεχνο, το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό τραγούδι συναντούν φρέσκους ήχους και νέες μουσικές προσεγγίσεις.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ιδιαίτερη ερμηνευτική της ταυτότητα, θα παρουσιάσει τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, όπως οι «Μέλισσες» και τα «Διόδια», αλλά και αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Στο πλευρό της θα βρίσκονται ο Δημήτρης Μπασδάνης στις κιθάρες και τις ενορχηστρώσεις, η Αγγελική Παρδάλη στο σαντούρι και το τραγούδι, ο Ανέστης Τσιαρτσιανίδης στο βιολί και τα φωνητικά και ο Μάνος Ναζλής στα τύμπανα και τα κρουστά.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 6907251555.

Την οργάνωση της παραγωγής έχει αναλάβει η ImaginArt Live.