Συναυλία Ελληνογερμανικής Ορχήστρας Νέων και Δημοτικού Ωδείου - Απόψε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Συναυλία με τη συμμετοχή της Ελληνογερμανικής Ορχήστρας Νέων JSO Nürtingen και του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας θα δοθεί απόψε στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με έργα των Dvo ák, Κωνσταντινίδη, Grieg και Williams.

Η συναυλία αποτελεί το επιστέγασμα του προγράμματος διεθνούς ανταλλαγής νέων μουσικών μεταξύ της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen της Γερμανίας και του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 10ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας και των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen, με στόχο να φέρει κοντά νέους μουσικούς από τις δύο πόλεις και να τους δώσει την ευκαιρία να συνεργαστούν μέσα από τη μουσική. Κατά την παραμονή τους στην Καλαμάτα, οι νέοι μουσικοί προετοίμασαν το κοινό συναυλιακό πρόγραμμα μέσα από εντατικές πρόβες, ανταλλάσσοντας ιδέες και διαμορφώνοντας από κοινού την ερμηνευτική προσέγγιση των έργων που θα παρουσιάσουν. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής, να μοιραστούν εμπειρίες και να αναπτύξουν δεσμούς πέρα από τα όρια της ορχήστρας.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, καθώς στο πλαίσιο της ανταλλαγής προβλέπεται και επίσκεψη των νέων μουσικών από την Ελλάδα στο Nürtingen, ώστε να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο ορχηστρών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών του Δήμου Καλαμάτας «Τέρψις» και του Συλλόγου Φίλων της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen.

Η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ και 5 ευρώ για τις μειωμένες κατηγορίες.