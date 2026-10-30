Σε σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ η Μεσσηνία Σοφία Ψαρρά

Το επεισόδιο για το Λονδίνο και το Βρετανικό Μουσείο θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Κώστα Λασκαράτο. Για τη συμμετοχή της Σοφίας Ψαρρά ενημερώνει το Μανιατάκειον Ιδρυμα, που έχει ως αποστολή την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης της Κορώνης.

Η Σοφία Ψαρρά κατάγεται από την οικογένεια Ταρσούλη, και έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή ακαδημαϊκή πορεία στον χώρο της αρχιτεκτονικής. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται στις σχέσεις ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, τον χώρο, την κοινωνία και τον πολιτισμό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο τα κτίρια εκφράζουν και διαμορφώνουν κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις. Στο επεισόδιο που είναι αφιερωμένο στο Λονδίνο και το Βρετανικό Μουσείο, μιλά για τις επιρροές της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής στον σχεδιασμό του μουσείου, καθώς και για τη σχέση της αρχιτεκτονικής με την πολιτιστική κληρονομιά και την αναπαράσταση του παρελθόντος. Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, παραμένοντας πιστό στους στόχους του για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη των ανθρώπων της Μεσσηνίας που διακρίνονται παγκοσμίως, προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μπορείτε να δείτε ένα σύντομο απόσπασμα από την εκπομπή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.instagram.com/reel/DfB9D7dlCIn/