Ξεκινά σήμερα το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου στην Καλαμάτα

Με αφιέρωμα στη Σοφία Ζαραμπούκα, θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες και δημιουργικές δράσεις ξεκινά σήμερα Σάββατο το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου του Δήμου Καλαμάτας, που θα διαρκέσει έως τις 6 Νοεμβρίου, φιλοδοξώντας να φέρει κοντά στον κόσμο του βιβλίου περίπου 3.000 παιδιά.

Η Καλαμάτα μετατρέπεται από αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια μεγάλη γιορτή παιδικής λογοτεχνίας, με πρωταγωνιστές τα βιβλία, τις εικόνες και τη δημιουργική φαντασία. Το 3ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου, που διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ανοίγει τις πύλες του με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας τη μοναδική σχέση εικόνας και κειμένου στην παιδική λογοτεχνία.

Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο, στις 6.30 το απόγευμα, στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, με μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη σπουδαία συγγραφέα και εικονογράφο Σοφία Ζαραμπούκα, η οποία έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό παιδικό βιβλίο.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με μουσικές ερμηνείες μαθητών του σχολείου. Η Αριάδνη Γεωργιοπούλου θα παρουσιάσει στην κιθάρα τον «Ελληνικό Χορό αρ. 3 (Σούστα)» του Δημήτρη Φάμπα, ενώ ο Αθανάσιος Κάππος θα ερμηνεύσει τα έργα «El Vito» και «Canarios» του G. Sanz.

Μετά τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων των φορέων, η Αγγελική Γιαννικοπούλου, καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας στο ΕΚΠΑ, θα αναφερθεί στο έργο και την προσφορά της τιμώμενης δημιουργού.

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση κατέχει η θεατρική παράσταση «Ένα ταξίδι στη ζωή μου!», που θα παρουσιάσει η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, σε κείμενο της Εύης Ντινοπούλου και σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Αδάμ. Μέσα από τη θεατρική αφήγηση και το κουκλοθέατρο, η 45λεπτη παράσταση θα ξεδιπλώσει τη ζωή και το έργο της Σοφίας Ζαραμπούκα, ζωντανεύοντας αγαπημένους ήρωες των βιβλίων της και φωτίζοντας ιδιαίτερα τη συμβολή της στην προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας και του αρχαίου θεάτρου από τα παιδιά.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι Εύη Ντινοπούλου και Ζωή Κεχαγιά, ενώ στο κουκλοθέατρο οι Φένια Εξακουστίδου, Άννα Ντεκελέ και Πέγκυ Σουλίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν το δικό τους αυτοσχέδιο δώρο στη συγγραφέα, με τη βραδιά να ολοκληρώνεται με την τιμητική βράβευσή της. Την εκδήλωση συντονίζει η Μάγδα Σουλιώτη και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η σκυτάλη περνά αύριο Κυριακή στην εικονογράφηση, με την ημερίδα «Λέξεις και εικόνες στο χαρτί», που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «Πέτρος Θέμελης».

Συγγραφείς, εικονογράφοι και ειδικοί της παιδικής λογοτεχνίας θα προσεγγίσουν τον ρόλο της εικόνας στο παιδικό βιβλίο, τη συμβολή της στην αισθητική αγωγή και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλλιεργήσει τη φαντασία, την παρατηρητικότητα και την αγάπη των παιδιών για την ανάγνωση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εισηγήσεις της Σοφίας Ζαραμπούκα για το παιδικό βιβλίο ως πολύτιμο αντικείμενο και εργαλείο αισθητικής αγωγής, της Αγγελικής Γιαννικοπούλου για το εικονογραφημένο βιβλίο σε διαφορετικές ηλικίες και της Ντανιέλας Σταματιάδη για την εικονογράφηση ως γέφυρα που οδηγεί τα παιδιά στον κόσμο της τέχνης.

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της IBBY, θα αναπτύξει το θέμα «Όσα λέει η εικόνα…», ενώ η Βασιλική Νίκα θα αναφερθεί στην εικονογράφηση των βιβλίων πρώτης ανάγνωσης και στη σειρά «Χωρίς Σωσίβιο».

Τη συζήτηση θα εμπλουτίσουν η Λήδα Τσενέ από την Athens Comics Library, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες των κόμικς ως μέσου γνώσης και δημιουργικής περιέργειας μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, καθώς και η Δέσποινα Μουαμελετζή με την εισήγηση «Όταν από ένα βιβλίο, γεννιέται ένα άλλο». Τον συντονισμό της ημερίδας έχει η φιλόλογος και γραμματέας του ΣΦΜ, Έφη Πράτη. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό.

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής θα συνεχιστούν από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον αίθριο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, όπου η Βασιλική Νίκα θα πραγματοποιήσει την ανοιχτή συνάντηση «Μιλώντας στους μεγάλους για τα βιβλία των μικρών». Η δράση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και επικεντρώνεται στην επιλογή των κατάλληλων παιδικών βιβλίων, αλλά και στην καλλιέργεια μιας ουσιαστικής σχέσης των παιδιών με την ανάγνωση.