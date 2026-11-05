Ο «Μισάνθρωπος» στο Πνευματικό Κέντρο: Από το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο

Τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου παρουσιάζει από σήμερα, Πέμπτη, στις 9 μ.μ. το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο (ΜΕΘ), στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, συνεχίζοντας το αφιέρωμά του στον σπουδαίο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα.

Η νέα παραγωγή, σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα, έρχεται μετά τον «Αρχοντοχωριάτη», με ένα έργο που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με την κοινωνική σάτιρα και παραμένει επίκαιρο ως προς τους προβληματισμούς που θέτει για τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνική συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας άνθρωπος που αρνείται να συμβιβαστεί με την υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και την επιφανειακή ευγένεια, επιλέγοντας να λέει την αλήθεια ακόμη κι όταν αυτή ενοχλεί. Μέσα από έξυπνους διαλόγους και κωμικές καταστάσεις, ο Μολιέρος αναδεικνύει τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων και τη διαχρονικότητα της κοινωνικής προσποίησης. Η παραγωγή εντάσσεται στις δράσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων θεατρικής και πολιτιστικής παρουσίας του ΜΕΘ.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 5, 6, 7, 8 και 12, 13, 14 και 15 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις: 6909085939.