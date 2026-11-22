Τρεις ξεχωριστές πολιτιστικές προτάσεις αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερο χρώμα στη φετινή εορταστική περίοδο, με το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας να γίνεται σημείο συνάντησης της θεατρικής δημιουργίας, της εικαστικής έκφρασης και της τέχνης του χορού.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις, να γνωρίσουν το έργο νέων δημιουργών και να έρθουν πιο κοντά στην καλλιτεχνική διαδικασία, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και το εορταστικό κλίμα των ημερών.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

Η αρχή γίνεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου με τα ανοιχτά μαθήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας, τα οποία θα διαρκέσουν έως και τις 23 Δεκεμβρίου, στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού. Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου τετραμήνου της εκπαιδευτικής περιόδου 2026–2027, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των μαθημάτων, να γνωρίσουν τη δουλειά που πραγματοποιείται στη Σχολή και να διαπιστώσουν την πρόοδο των παιδιών τους.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το καθιερωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τμημάτων, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες και ανταλλαγής ευχών. Το εορταστικό κλίμα θα συμπληρώνεται με χριστουγεννιάτικα κεράσματα στο φουαγιέ του Μεγάρου. Πρόκειται για μια ευκαιρία να αναδειχθεί η καθημερινή δημιουργική προσπάθεια των μαθητών και να έρθουν οι οικογένειες πιο κοντά στον κόσμο του χορού.

«ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

Τη σκυτάλη παίρνει την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου η χριστουγεννιάτικη έκθεση «Γράφοντας με χρώματα», που θα φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας έως τις 30 Δεκεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει δημιουργίες των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου από το πρώτο τρίμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς. Ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική, σχέδιο, αγιογραφία και εικαστικές εγκαταστάσεις συνθέτουν μια πολυδιάστατη παρουσίαση, αναδεικνύοντας διαφορετικές τεχνικές, προσωπικές αναζητήσεις και δημιουργικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο κατασκευής χριστουγεννιάτικης κάρτας, στο οποίο το κοινό θα μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα, δίνοντας στη διοργάνωση έναν ακόμη πιο δημιουργικό και συμμετοχικό χαρακτήρα.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., εκτός αργιών.

ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χειμερινό πρόγραμμα του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, με δύο νέες θεατρικές παραγωγές που αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα μέσα στην εορταστική περίοδο.

Πριν από τα Χριστούγεννα προγραμματίζεται να ξεκινήσει η παιδική παράσταση «Ιστορίες για να σπάτε πλάκα» του Τζιάνι Ροντάρι, μια ευφάνταστη και διαδραστική θεατρική πρόταση, βασισμένη στις χιουμοριστικές ιστορίες του πολυβραβευμένου Ιταλού συγγραφέα. Στη σκηνή θα ζωντανέψουν πέντε έως έξι σύντομες ιστορίες, με γρήγορο ρυθμό, χιούμορ και απρόβλεπτες εξελίξεις. Το στοιχείο που κάνει την παράσταση να ξεχωρίζει είναι η ενεργή συμμετοχή των μικρών θεατών, οι οποίοι θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά φινάλε ή ακόμη και να επινοήσουν το δικό τους τέλος, με τους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάζουν πάνω στις ιδέες τους.

Η παράσταση απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, αλλά και σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Τη σκηνοθεσία, τη διασκευή, τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Θωμάς Γκαγκάς και τη χορογραφία η Βάσια Αναγνωστοπούλου. Ερμηνεύουν οι Γιώτα Μηλίτση, Άρης Τσαμπαλίκας, Μαρίνα–Βαρβάρα Ζέρβα και Τάσος Τσώνης.

Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και η παραγωγή της κεντρικής σκηνής, η «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Αλεξέι Αρμπούζοφ, με πρωταγωνιστές την Πέγκυ Σταθακοπούλου και τον Φίλιππο Σοφιανό.

Πρόκειται για ένα τρυφερό και βαθιά ανθρώπινο έργο, που αφηγείται τη συνάντηση δύο ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι, έχοντας σχεδόν παραιτηθεί από τη ζωή, ανακαλύπτουν ξανά τη δύναμη της αγάπης, της συντροφικότητας και της ελπίδας. Μέσα από τη σχέση τους αναδεικνύονται ζητήματα όπως η μοναξιά, η αποξένωση και η ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, με το έργο να υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή. Τη σκηνοθεσία και τους φωτισμούς υπογράφει ο Φίλιππος Σοφιανός, ενώ τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία αναλαμβάνει ο Ιωάννης Μετζικώφ.