Μετά από μια επιτυχημένη θεατρική σεζόν με αλλεπάλληλα sold out, ο αγαπημένος «Μάγκας» της Πηνελόπης Δέλτα, σε παραγωγή του Kids Theater και σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη, έρχεται την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, για να συναντήσει μικρούς και μεγάλους.

Ενα από τα πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας μεταφέρεται στη σκηνή σε μια παράσταση γεμάτη περιπέτεια, χιούμορ, ανατροπές και συγκίνηση. Ο Μάγκας, ένας ατρόμητος αλλά συχνά απρόσεκτος μικρός σκύλος, γίνεται ο πρωταγωνιστής μιας συναρπαστικής ιστορίας, μέσα από την οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν τη σημασία της φιλίας, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και του σεβασμού. Γιατί η πραγματική γενναιότητα δεν βρίσκεται πάντα στις μεγάλες ηρωικές πράξεις, αλλά στην καρδιά, στις επιλογές και στην αγάπη που δίνουμε στους άλλους. Η υπόθεση Η οικογένεια Βασιωτάκη μετακομίζει από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια, παίρνοντας μαζί της τον μικρό σκύλο της, τον γλυκύτατο Μάγκα.

Ο Μάγκας απολαμβάνει την αγάπη των παιδιών της οικογένειας, θέλει όμως να κερδίσει και τον σεβασμό των μεγάλων, αποδεικνύοντας πως είναι ένας πραγματικός ήρωας. Στην προσπάθειά του αυτή, ωστόσο, μπλέκει σε απίθανες περιπέτειες και κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη! Φοβούμενος την τιμωρία, αποφασίζει να το σκάσει από το σπίτι. Έτσι ξεκινά ένα απρόσμενο ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους, εκπλήξεις και περιπέτειες. Στον δρόμο του θα συναντήσει τον Αφράτο, έναν αδέσποτο σκύλο που θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος και φίλος του. Μαζί θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, θα ανακαλύψουν την αξία της αληθινής φιλίας και θα καταλάβουν πως η συντροφικότητα και η αγάπη είναι όσα πραγματικά έχουν σημασία. Ενα συναρπαστικό ταξίδι που θα οδηγήσει τον Μάγκα πίσω στο σπίτι του, πιο ώριμο και πιο σοφό, αλλά πάντα με την ίδια αστείρευτη διάθεση για ζωή!

Συντελεστές Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Σταυρούλα Καμνή, Γιάννης Ντάσιος, Θοδωρής Τούτσης, Χρυσούλα Τριανταφυλλοπούλου, Σπύρος Χαλκιάς. Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη. Διασκευή: Μαρία Σούμπερτ. Σκηνικά – κοστούμια: Αλέξανδρος Κομπόγιωργας. Χορογραφίες: Βαγγέλης Πιτσιλός. Video art: Γιάννης Ντουσιόπουλος. Αφίσα: Κορίνα Πριμηκυρίου. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από το βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί» και μέσω της πλατφόρμας more.com, με τιμές από 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 210 6616877 και 693 414 6156, καθώς και στο email info@kidstheater.gr.