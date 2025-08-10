Ο Μπάμπης Βελισσάριος στην "Ε": “Η ιστορία της Ελλάδας αποτυπώθηκε στα τραγούδια του Μίκη”

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση του παγκόσμιου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ο Βαγγέλης Μαχαίρας, ως παραγωγός και ενορχηστρωτής, και ο Μπάμπης Βελισσάριος, ως ερμηνευτής, επέλεξαν δέκα τραγούδια και ένα ορχηστρικό του μοναδικού συνθέτη, με σκοπό να τιμήσουν τη μνήμη του.

Κορυφαία αριστουργήματα, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και σε ποίηση και στίχους των Μιχάλη Γκανά, Νίκου Γκάτσου, Ακου Δασκαλόπουλου, Οδυσσέα Ελύτη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Γιάννη Θεοδωράκη, καθώς και του ίδιου του συνθέτη, παρουσιάζονται από τους Βαγγέλη Μαχαίρα και Μπάμπη Βελισσάριο με καθαρότητα και δωρικότητα στον ήχο, με πρόθεση να μας ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή.

Το άλμπουμ με τίτλο «Από τη γειτονιά των αγγέλων στις γειτονιές του κόσμου» αποτελεί έναν μουσικό χαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που, με τα τραγούδια του, ταξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου -και τώρα, από τη γειτονιά των αγγέλων, συνεχίζει να εμπνέει. «Αφήσαμε έξω τουλάχιστον εκατό σπουδαία τραγούδια. Επικράτησαν δέκα, μαζί με ένα ορχηστρικό, λόγω μιας προσωπικής ιστορίας που κρύβεται πίσω από το καθένα», αναφέρει ο Μπάμπης Βελισσάριος, μιλώντας στην «Ε» για αυτή τη νέα δουλειά.

Στα τραγούδια «Βράχο βράχο» και «Βραδιάζει» συμμετέχει η Σταυρούλα Μανωλοπούλου, ενώ στο «Παράπονο» η Δέσποινα Ραφαήλ. Επαιξαν οι μουσικοί: Τάκης Βασιλείου (κρουστά), Γιάννης Πλαγιαννάκος (μπάσο), Νίκος Παπαναστασίου (ακορντεόν), Γιώργος Μάκρας (κλασική και ακουστική κιθάρα) και Βαγγέλης Μαχαίρας (μπουζούκι, μαντολίνο και ακουστική κιθάρα). Οι ηχογραφήσεις, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Βαγγέλη Μαχαίρα στο "Studio Room". Το άλμπουμ κυκλοφορεί ψηφιακά από την FM Records.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά αυτό το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και πώς το βιώσατε ερμηνευτικά;

Oταν έχεις δουλέψει πάρα πολύ για να πετύχεις έναν στόχο, όταν βρεθεί ο κατάλληλος συνεργάτης την κατάλληλη στιγμή και σε βοηθάει το παιδικό όνειρο να γίνει πραγματικότητα, τότε μιλάμε για αληθινή και οικολογική ευτυχία. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο.

Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη για το άλμπουμ;

Το πιο δύσκολο στάδιο της παραγωγής ήταν την περίοδο που ψάχναμε το ρεπερτόριο. Αφήσαμε απ’ έξω τουλάχιστον εκατό σπουδαία τραγούδια. Επικράτησαν δέκα και ένα ορχηστρικό λόγω μιας προσωπικής ιστορίας που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση όταν κληθήκατε να ερμηνεύσετε ξανά τόσο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια;

Oχι υπερβολές στην ερμηνεία και στην ενορχήστρωση, ναι στην απλότητα. Γι’ αυτό διαλέξαμε να ηχογραφήσουμε όπως παλιά, όλοι μαζί, χωρίς, όσο γίνεται, τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Ο τίτλος του δίσκου «Από τη γειτονιά των αγγέλων στις γειτονιές του κόσμου» υπονοεί ένα ταξίδι. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό το ταξίδι;

Η ιδέα του τίτλου ανήκει αποκλειστικά στον Βαγγέλη Μαχαίρα. Η ιστορία της Ελλάδας εδώ και δυόμιση χιλιάδες χρόνια αποτυπώθηκε στα τραγούδια του Μίκη που ταξίδεψαν σε κάθε γειτονιά του κόσμου, του Μίκη, που τώρα πια βρίσκεται στην γειτονιά των αγγέλων.

Η συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαχαίρα φαίνεται να βασίζεται σε βαθιά καλλιτεχνική χημεία. Πώς αναπτύχθηκε αυτή η σχέση;

Η γνωριμία μας κρατάει αρκετά χρόνια, κάποια στιγμή εκφράσαμε ο ένας στον άλλον την επιθυμία για μια πιο ιδιαίτερη και βαθιά συνεργασία που πραγματοποιήθηκε, όπως όλα τα πράγματα, την σωστή στιγμή με την πιο κατάλληλη αφορμή.

Υπήρξαν στιγμές κατά την ηχογράφηση που νιώσατε πως το έργο "συγκινητικά σας ξεπερνούσε";

Η μέρα που ηχογραφήσαμε το τραγούδι «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, κάπου στα μέσα Νοεμβρίου 2024, ήταν μια από τις δυσκολότερες μέρες της ζωής μου. Πήρα μια πολύ μεγάλη απόφαση, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα μέχρι να καταλήξω στην απόφαση αυτή, κι αντί να ακυρώσω το πρωινό στούντιο πήγα και ηχογράφησα.

Πώς ισορροπείτε ανάμεσα στο λυρικό ρεπερτόριο, το θέατρο και τις λαϊκές ή έντεχνες μουσικές συνεργασίες όπως αυτή;

Αυτόματα, σαν θερμοστάτης. Eχω εκπαιδευτεί να προσαρμόζομαι και συνεχίζω να δουλεύω πάνω στο ρεπερτόριο που επιλέγω ή μου προτείνεται. Γνωρίζω καλά μέχρι που μπορώ να φτάσω και πιστέψτε με, λέω πολύ πιο συχνά όχι, παρά ναι.

Σας είδαμε πρόσφατα και στην τηλεόραση, στη σειρά "Η Μαρία που έγινε Κάλλας". Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σε σχέση με τη σκηνή και τη μουσική;

Οι σπουδές υποκριτικής προηγήθηκαν των μουσικών σπουδών, ωστόσο ήταν μια νέα συνθήκη εργασίας για μένα, που όμως, την χάρηκα όσο δεν φαντάζεστε.

Σε μια εποχή ταχύτητας και υπερπληροφόρησης, τι ρόλο παίζει για εσάς το "βίωμα" στο τραγούδι;

Ειδικά για το λαϊκό τραγούδι το «βίωμα» είναι ίσως σημαντικότερο από την τεχνική ή τις μουσικές γνώσεις. Αυτό άλλωστε έχει ειπωθεί από πολύ σημαντικούς συνθέτες, μουσικούς και τραγουδιστές πριν από μένα. «Αυτός που δεν μπορεί να συγκινηθεί δεν μπορεί και να συγκινήσει» έλεγε ο Αριστοτέλης.

Αν έπρεπε να κρατήσετε μόνο ένα μήνυμα από αυτό το δίσκο, ποιο θα ήταν;

«Χάθηκα γιατί δεν είχα τα φτερά.. γιατ’ είχα όνειρα πολλά και το λιμάνι είναι μικρό, γιατ’ ήμουν πάντα μόνος και θα ‘μαι πάντα μόνος».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ

Ο Μπάμπης Βελισσάριος έχοντας πλούσιες σπουδές στη μουσική και στην υποκριτική, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς (Θεοδωράκης, Πλέσσας, Παπαδημητρίου, Πολυκανδριώτης) και έχει ερμηνεύσει σπουδαία έργα στους πιο εμβληματικούς χώρους (Ηρώδειο, Carnegie Hall, Musikverein της Βιέννης, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά.). Εδώ και 24 χρόνια έχει μόνιμη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση για τον Κ.Π. Καβάφη «..που γι’ Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός» που παρουσιάστηκε στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του ιδρύματος Ωνάση, σε σύνθεση, διεύθυνση και σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαδημητρίου αλλά και στην μιούζικαλ εκδοχή του "Moby Dick" όπου υποδύθηκε τον Καπετάνιο Αχαάβ , που παρουσιάστηκε στο Christmas Theater σε λιμπρέτο και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Οι ηχογραφήσεις, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Βαγγέλη Μαχαίρα στο "Studio Room". Η δουλειά κυκλοφορεί ψηφιακά από την FM Records. Την Ανοιξη του 2024 ερμήνευσε τον Ολυμπιόνικο του Πινδάρου, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής φλόγας στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τους Ολυμπιακούς αγώνες «Παρίσι 2024» αλλά και στο κεντρικό κτίριο της Unesco στο Παρίσι. Την χειμερινή περίοδο που μας πέρασε τον απολαύσαμε σε ρόλο έκπληξη στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ1 «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» σε σκηνοθεσία Ολγας Μαλέα αλλά και στο μιούζικαλ Sweeney Todd στο ρόλο του Antony, του καλοκάγαθου και λίγο αφελή φίλο του Sweeney Todd που ερωτεύεται την όμορφη Johanna.