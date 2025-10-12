Ο φωτογράφος Γιώργος Τζώρτζης στην “Ε”: «Η φωτογραφία είναι μια διαρκής αναζήτηση ιστοριών και συναισθημάτων»

Η Καλαμάτα υποδέχθηκε φέτος μια διοργάνωση που άνοιξε νέους ορίζοντες για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας, μια πρωτοβουλία της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας – ΦΟΚΑΛ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Αρβανίτη, φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Χορού από τις 21 έως τις 28 Σεπτεμβρίου και κατάφερε να ενώσει την τοπική κοινωνία με τον διεθνή φωτογραφικό κόσμο. Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκθέσεις φωτογραφίας υψηλού επιπέδου, όπου παρουσιάστηκαν έργα καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, αλλά και νέων φωτογράφων που έκαναν τα πρώτα τους βήματα. Παράλληλα, η ΦΟΚΑΛ διοργάνωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων που αγκάλιασαν περίπου 800 μαθητές από σχολεία της περιοχής. Μέσα από ξεναγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη φωτογραφική τέχνη, έμαθαν να παρατηρούν τον κόσμο διαφορετικά και δημιούργησαν τις δικές τους εικόνες. Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε ο μαθητικός διαγωνισμός «Φως και Σκιές», όπου μαθητές λυκείων της Μεσσηνίας αποτύπωσαν με τον φακό τους τη δική τους ματιά στον κόσμο. Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες βραβεύτηκαν με μια action camera στον κάθε νικητή, ενώ η τελετή λήξης συνοδεύτηκε από τη ζωντανή εμφάνιση της μαθητικής μπάντας “Surf in Black”, κλείνοντας τη βραδιά με νεανικό παλμό.

Ανάμεσα στις δράσεις που ξεχώρισαν, ήταν και το εκπαιδευτικό εργαστήριο του φωτογράφου Γιώργου Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης». Ο δημιουργός μίλησε στην «Ε» για τη νέα σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή, αλλά ένα εργαλείο δημιουργικότητας που μπορεί να απελευθερώσει χρόνο και φαντασία. Οπως σημειώνει, «σημασία έχει πάντα η πρόθεση του φωτογράφου· αν ξέρεις γιατί χρησιμοποιείς το εργαλείο και τι θέλεις να πεις, η τεχνολογία δεν αφαιρεί, αλλά εμπλουτίζει τη δημιουργία». Για τον ίδιο, η φωτογραφία είναι μια διαρκής αναζήτηση ιστοριών και συναισθημάτων. Επηρεασμένος από φωτογράφους όπως ο Peter Lindbergh και η Sarah Moon, αλλά και από καλλιτέχνες του κινηματογράφου και της ζωγραφικής, αντλεί έμπνευση από ανθρώπους και στιγμές της καθημερινότητας. «Οι ήρωές μου είναι συχνά ανώνυμοι», αναφέρει, «δάσκαλοι, συνεργάτες ή περαστικοί που με τον τρόπο τους με έμαθαν να βλέπω διαφορετικά τον κόσμο». Οταν ένα θέμα τον «κυνηγάει», όπως λέει χαρακτηριστικά, τότε γνωρίζει ότι έχει το βάθος για να εξελιχθεί σε μακροπρόθεσμο project. «Μια φωτογραφική σειρά είναι σαν ένα στιγμιότυπο», εξηγεί, «ενώ ένα project είναι μια ιστορία που συνεχίζει να σε απασχολεί».

Για τη σημασία της διοργάνωσης στην πόλη, ο Γιώργος Τζώρτζης επισημαίνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν ορατότητα στη φωτογραφία και ενισχύουν τον πολιτιστικό παλμό της Καλαμάτας, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό. «Οι συμμετέχοντες έφυγαν όχι μόνο με νέες τεχνικές γνώσεις», αναφέρει, «αλλά και με μια πιο ανοιχτή ματιά για το πού μπορεί να φτάσει η εικόνα». Ακόμη, αναφερόμενος στην αιώνια συζήτηση «ψηφιακό ή φιλμ», ο φωτογράφος σημειώνει πως και τα δύο έχουν τη θέση τους στη σύγχρονη δημιουργία. «Το ψηφιακό μου δίνει ταχύτητα και ελευθερία, το φιλμ όμως προσφέρει πειθαρχία και σε φέρνει πιο κοντά στη διαδικασία. Για μένα δεν έχει σημασία το μέσο, αλλά η πρόθεση και το αποτέλεσμα». Επιπλέον, σε μια εποχή όπου οι εικόνες καταναλώνονται αστραπιαία, ο δημιουργός τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης του κοινού στην “ανάγνωση” της εικόνας. «Ο κόσμος βλέπει φωτογραφίες κάθε μέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι τις κατανοεί. Η φωτογραφία είναι μια γλώσσα που πρέπει να μάθουμε να τη μιλάμε και να την ακούμε», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας τον ρόλο των εκθέσεων, των συζητήσεων και των εργαστηρίων στην καλλιέργεια αυτής της οπτικής παιδείας.

Τέλος, αναφερόμενος στις προκλήσεις του σύγχρονου φωτογράφου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο Γιώργος Τζώρτζης επισημαίνει τη δυσκολία να ξεχωρίσει κανείς μέσα στον τεράστιο όγκο εικόνων που παράγονται καθημερινά και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει, αυτό λειτουργεί συχνά ως κίνητρο για περισσότερη δημιουργικότητα και συνεργασία πέρα από τα σύνορα. Οσο για το μέλλον της φωτογραφίας στα έντυπα μέσα, ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι αυτά εξακολουθούν να έχουν θέση, έστω και με διαφορετικό ρόλο: «Το χαρτί δίνει στην εικόνα διάρκεια και βαρύτητα· είναι άλλο να βλέπεις μια φωτογραφία στην οθόνη και άλλο να την κρατάς στα χέρια σου».

Η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της μια δυνατή υπόσχεση: ότι η εικόνα μπορεί να γίνει αφετηρία διαλόγου, έμπνευσης και πολιτιστικής αναγέννησης — όχι μόνο για την Καλαμάτα, αλλά και για ολόκληρη τη φωτογραφική κοινότητα της χώρας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ο Γιώργος Τζωρτζής είναι φωτογράφος μόδας, πορτραίτου, editorial και lifestyle με έδρα την Αθήνα. Είναι απόφοιτος του UCE/Institute of Art and Design και κάτοχος πτυχίου BA (Hons) στη Φωτογραφία, καθώς και δύο μεταπτυχιακών τίτλων MA (Hons) στην Οπτική Επικοινωνία και στη Φωτογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα του στη φωτογραφία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σήμερα συνεργάζεται με διάφορα πρακτορεία, στούντιο και εκδόσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα είναι και εκπαιδευτικός στη φωτογραφία, διδάσκοντας και γράφοντας για αυτήν σε διάφορα ιδρύματα, ομάδες και εκδόσεις. Το όραμα του Γιώργου χαρακτηρίζεται από καθαρή αισθητική και σύγχρονη προσέγγιση. Διατηρεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενδιαφέρον για τη μόδα και προσαρμόζεται με ξεχωριστό τρόπο σε κάθε φωτογραφικό project που αναλαμβάνει. Η πελατεία του περιλαμβάνει έναν συνδυασμό νέων-ανερχόμενων σχεδιαστών αλλά και κορυφαίων brands στον χώρο της μόδας και της εμπορικής φωτογραφίας. Εκτός από την πλήρη απασχόλησή του με τη φωτογραφία, αγαπά τα ταξίδια, τις καταδύσεις, τη διδασκαλία και την ενασχόληση με προσωπικά φωτογραφικά projects.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας - Φ.Ο.ΚΑΛ. είναι ένας δυναμικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στον χώρο της φωτογραφίας και του πολιτισμού από τον Ιανουάριο του 2017, με συντονιστή τον Νίκο Ηλιόπουλο. Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργική απασχόληση, η τεχνική βελτίωση και η καλλιτεχνική έκφραση των μελών της, μέσα από μια ζωντανή κοινότητα που αγαπά την εικόνα και την τέχνη.

Δραστηριότητες

• Μαθήματα & Εργαστήρια φωτογραφίας: Για αρχάριους και προχωρημένους, με έμφαση στην τεχνική και τη δημιουργικότητα. • Φωτογραφικές εκθέσεις: Ετήσιες και θεματικές εκθέσεις που αναδεικνύουν το έργο των μελών και προβάλλουν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. • Σεμινάρια & Εκδηλώσεις: Σεμινάρια, workshops και συζητήσεις με γνωστούς φωτογράφους και καλλιτέχνες. • Φωτογραφικές εξορμήσεις: Εκδρομές σε γραφικές τοποθεσίες εντός κι εκτός Μεσσηνίας για πρακτική εξάσκηση και δημιουργία.

Η Φ.Ο.ΚΑΛ. έχει συνεργαστεί με θεσμούς, πολιτιστικούς φορείς και δήμους της Μεσσηνίας, καθώς και με φωτογραφικές λέσχες και συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τον πολιτιστικό διάλογο και την καλλιτεχνική ανταλλαγή. Οι συναντήσεις των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή 6 μ.μ. -8 μ.μ. στο χώρο της και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας.

Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας Φ.Ο.ΚΑΛ.: Οικίσκος Νο9, Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας (έναντι ΕΡΤ Καλαμάτας). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944583009. Εmail: photokalamatas@gmail.com. Ιστοσελίδα:http://www.fokal.gr/. Facebook: Φίλοι της Φωτογραφικής Ομάδας Καλαμάτας Φ.Ο.ΚΑΛ. (group). Facebook: Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ (page). Instagram: #fokal_kalamatas.