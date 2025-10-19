Από τη Μεσσηνία στα κύματα του κόσμου - Η Σταυρούλα Αγγελική Γιαλελή γράφει ιστορία στην Costamare

Στα μόλις 19 της χρόνια, η Σταυρούλα Αγγελική Γιαλελή από το Χανδρινό Πυλίας αποδεικνύει ότι τα όνειρα δεν έχουν φύλο, ούτε όρια.

Οντας απόφοιτη με άριστα του 2ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας στον τομέα των Ναυτιλιακών και έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο εκπαιδευτικό χρόνο με επιτυχία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ) στον τομέα των Μηχανικών Πλοίων, είναι το πρώτο κορίτσι εδώ και δύο δεκαετίες που επιλέχθηκε από την κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία Costamare (ιδρυμένη από τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο) για να συμμετάσχει σε υπερατλαντικό ταξίδι, διασχίζοντας τη Διώρυγα του Παναμά με προορισμούς την Αμερική και την Κίνα, πάνω σε πλοίο τύπου containership.

Με αποφασιστικότητα, πειθαρχία και πάθος για τη μηχανολογία, η νεαρή δόκιμος ανοίγει τον δρόμο για τις γυναίκες που θέλουν να ακολουθήσουν τα κύματα της ναυτιλίας. Από το μικρό χωριό της Μεσσηνίας μέχρι τα καταστρώματα των ωκεανών, η πορεία της αποτελεί παράδειγμα τόλμης, επιμονής και αγάπης για τη θάλασσα, ένα ταξίδι που μόλις ξεκίνησε, αλλά ήδη εμπνέει.

Μιλώντας στην “Ε”, η ίδια μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για το νέο κεφάλαιο της ζωής της. «Από πολύ μικρή με γοήτευε η θάλασσα, η ηρεμία της αλλά και η δύναμή της», αναφέρει, εξηγώντας πως η αγάπη της για τη μηχανολογία την οδήγησε να επιλέξει τον τομέα των μηχανικών πλοίων.

Συνέντευξη στον Τάσο Ανδρικόπουλο

-Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για τη ναυτιλία; Τι σε ώθησε να επιλέξεις τον τομέα των μηχανικών πλοίων;

Από πολύ μικρή με γοήτευε η θάλασσα, η ηρεμία της αλλά και η δύναμη της. Πάντα με εντυπωσίαζε το πως ένα πλοίο μπορεί να ταξιδεύει στα κύματα με τόση σταθερότητα και ισορροπία. Έτσι γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να μάθω τί κρύβεται πίσω από την λειτουργία του. Μου αρέσουν οι μηχανές, η τεχνική πλευρά των πραγμάτων και ήθελα να ασχοληθώ με κάτι που συνδυάζει γνώσεις, πειθαρχία και περιπέτεια. Ο τομέας των μηχανικών πλοίων εκπληρώνει όλες μου τις επιθυμίες και αισθάνομαι ότι ο δρόμος αυτός μου ταιριάζει πραγματικά.

-Ποιοι άνθρωποι σε ενέπνευσαν ή σε στήριξαν περισσότερο σε αυτή τη διαδρομή;

Η οικογένεια μου ήταν πάντα το πιο σταθερό μου στήριγμα, με ενθάρρυνε να ακολουθήσω αυτό που αγαπώ χωρίς να φοβηθώ τις δυσκολίες. Το ενδιαφέρον μου όμως για την ναυτιλία άρχισε να παίρνει πραγματική μορφή στο 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας όπου φοίτησα στον ναυτιλιακό τομέα. Εκεί είχα την τύχη να γνωρίσω εξαιρετικούς καθηγητές, ανθρώπους που όχι μόνο μου μετέδωσαν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις αλλά με ενέπνευσαν να αγαπήσω αυτό το επάγγελμα. Όλοι οι καθηγητές μου ήταν άξιοι καθοδηγητές και μέσα από την διδασκαλία τους έθεσαν τις βάσεις για την εκπλήρωση των σημερινών μου στόχων.

-Πώς ήταν η εμπειρία σου στην ΑΕΝ; Τί δυσκολίες έχει μια τέτοια σχολή;

Η φοίτηση μου στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ήταν μια εμπειρία που με άλλαξε ουσιαστικά, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως μελλοντική επαγγελματία. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι η σχολή απαιτεί πειθαρχία, συγκέντρωση και αφοσίωση. Η ΑΕΝ είναι ένας χώρος που σε διαμορφώνει, σου δίνει τα θεμέλια να σταθείς γερά και να χτίσεις ένα μέλλον γεμάτο προοπτικές.

-Πώς είναι το περιβάλλον για τις γυναίκες στις ναυτικές σχολές αλλά και στη ναυτιλία γενικότερα σήμερα;

Τα τελευταία χρόνια το περιβάλλον στην ναυτιλία έχει αλλάξει αισθητά προς το καλύτερο. Οι γυναίκες πλέον αντιμετωπίζονται με περισσότερο σεβασμό και ισότητα, αν και δεν λείπουν οι στιγμές που χρειάζεται να αποδεικνύεις τις ικανότητες σου λίγο περισσότερο. Προσωπικά, στην ΑΕΝ Κρήτης ένιωσα αποδοχή και συνεργασία κάτι που με βοήθησε να εξελιχθώ χωρίς να αισθάνομαι διαφορά. Στη ναυτιλία γενικότερα, ο δρόμος για τις γυναίκες δεν είναι πάντα εύκολος, όμως κάθε βήμα που κάνουμε ανοίγει καινούργιους ορίζοντες. Πιστεύω πως με επαγγελματισμό, γνώση και επιμονή μπορούμε να κερδίσουμε τη θέση που αξίζουμε σε έναν χώρο που για χρόνια θεωρούταν ανδροκρατούμενος.

-Πώς ενημερώθηκες για τη δυνατότητα να συνεργαστείς με την Costamare;

Τελειώνοντας το πρώτο φοιτητικό έτος στην ΑΕΝ έπρεπε να επιλέξω εταιρεία για το πρώτο εκπαιδευτικό μου ταξίδι. Η μοναδική μου επιλογή ήταν η Costamare, την οποία δεν επέλεξα τυχαία. Κατάγομαι από το Χανδρινού Πυλίας, ένα μικρό χωριό που με γαλούχησε με αξίες όπως η εργατικότητα, η τιμιότητα και η σημασία της οικογένειας. Αυτές τις αξίες αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή σε αυτή την εταιρεία. Η επιλογή μου να στείλω το βιογραφικό μου αποκλειστικά σε αυτήν την εταιρεία δεν ήταν μια απλή απόφαση, ήταν ένα ένστικτο, μια βαθιά επιθυμία να ξεκινήσω την καριέρα μου σε ένα περιβάλλον που νιώθω οικείο, ανθρώπινο και υποστηρικτικό. Η εταιρεία αυτή, από την πρώτη μας επαφή, μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και μια αίσθηση οικογένειας, κάτι που για μένα είναι ανεκτίμητο. Για την επιλογή μου καθοριστικό ρόλο έπαιξε ότι είχα περάσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους στην ΑΕΝ Κρήτης. Όταν έμαθα ότι είμαι το πρώτο κορίτσι που επιλέχθηκε ως δόκιμος μηχανικός μετά από 20 χρόνια, ένιωσα μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πρώτο εξάμηνο του εκπαιδευτικού μου ταξιδιού. Η εμπειρία μου μέχρι τώρα είναι μοναδική, κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούργιο, έρχομαι σε επαφή με τη λειτουργία ενός πλοίου και συμμετέχω ενεργά. Κάθε στιγμή είναι πρόκληση αλλά και ευκαιρία να εξελιχθώ και με γεμίζει ενθουσιασμό η σκέψη ότι συνεχίζω να μαθαίνω και να βελτιώνομαι βήμα - βήμα…

Ποιες ήταν οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου πριν από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι; - Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο;

Πριν ξεκινήσω ένα τόσο μεγάλο υπερατλαντικό ταξίδι οι σκέψεις μου και τα συναισθήματα μου ήταν έντονα. Υπήρχε ένα μείγμα ενθουσιασμού, αγωνίας και περιέργειας για το τι με περιμένει, αλλά και μια αίσθηση ευθύνης για όλα όσα θα κληθώ να μάθω και να κάνω. Είναι μια περίοδος γεμάτη προσμονή, αλλά και αυτοανάλυση, που σε προετοιμάζει ψυχολογικά για την πραγματική εμπειρία που πρόκειται να ζήσεις. Η διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού ενός δόκιμου κυμαίνεται συνήθως στους 6 μήνες.

-Πώς προετοιμάζεσαι ψυχολογικά και πρακτικά για την απομάκρυνση από στεριά και οικογένεια;

Στην πραγματικότητα δεν προετοιμάζεσαι ποτέ για τον αποχωρισμό από την αγαπημένη οικογένεια σου, τους φίλους και τον τόπο σου. Όμως έπρεπε να προσπαθήσω για το όνειρο μου, για τους στόχους μου. Ήξερα πως όσα χιλιόμετρα και αν είμαστε μακριά η οικογένεια μου θα είναι πάντα η δύναμη μου, το στήριγμα μου! Έτσι προσπαθούμε να κρατάμε όσο το δυνατόν περισσότερη επαφή μπορούμε μέσω μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων.

-Τι θα ήθελες να πεις σε άλλα κορίτσια που σκέφτονται να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα;

Θα ήθελα να πω σε όλα τα κορίτσια που σκέφτονται να ασχοληθούν με την ναυτιλία ότι δεν πρέπει να φοβούνται να το δοκιμάσουν. Αν εγώ τα κατάφερα, μπορείτε κι εσείς! Το πιο σημαντικό είναι να πιστέψετε στο εαυτό σας, να δουλέψετε σκληρά και να μην φοβηθείτε να προσπαθήσετε. Η προσπάθεια, η υπομονή και η τόλμη μπορούν να σας ανοίξουν πόρτες που ίσως δεν είχατε φανταστεί ποτέ σας. Ακολουθήστε τα όνειρα σας με θάρρος. Όλα είναι δυνατά όταν αγαπάτε αυτό που κάνετε και δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό.

-Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο ως μηχανικός πλοίων;

Το μεγαλύτερο όνειρο μου είναι να εξελιχθώ πλήρως στον μηχανολογικό χώρο της ναυτιλίας, να αποκτήσω εμπειρία και γνώσεις που θα με βοηθήσουν να αναλάβω σημαντικές θέσεις στο μέλλον. Να γνωρίσω σε βάθος τη λειτουργία ενός πλοίου, να συμμετέχω ενεργά στις αποφάσεις και να γίνω ικανή να διαχειρίζομαι κάθε πρόκληση με αυτοπεποίθηση. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που επέλεξα την Costamare καθώς είναι μια εταιρεία με μέλλον στην ναυτιλία και με μεγάλες προοπτικές για τους συνεργάτες της.