Η Μαριστέλλα Βασιλοπούλου στην "Ε": «Ελπίζω μέσα από τη φωνή μου να μπορώ να αγγίζω καρδιές»

Στη διαδικασία των Blind Auditions του «The Voice of Greece» συμμετείχε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Μεσσήνια Μαριστέλλα Βασιλοπούλου. Η 22χρονη από την Κορώνη ερμήνευσε με τον δικό της, ξεχωριστό τρόπο το τραγούδι «Νερό στη βάρκα» του Ορέστη Ντάντου, εντυπωσιάζοντας τρεις από τους τέσσερις coaches, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας την στην ομάδα τους και χαρίζοντάς της το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Μαριστέλλα Βασιλοπούλου ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία, ενώ έχει σπουδάσει Ψυχολογία, φωνητική και ορθοφωνία. «Στόχος μου είναι να χτίσω μια πορεία που θα στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη δουλειά και τη σύνδεση με το κοινό. Θέλω τα τραγούδια μου να λειτουργούν ως παρηγοριά, έμπνευση ή ακόμα και διέξοδο για όσους τα ακούν. Ελπίζω, μέσα από τη φωνή μου, να μπορώ να αγγίζω καρδιές», δήλωσε στην «Ε» η νεαρή ερμηνεύτρια.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Πες μας λίγα λόγια για σένα - από πού κατάγεσαι, πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μουσική και ποιο γεγονός σε οδήγησε να ασχοληθείς επαγγελματικά μαζί της, παρότι σπούδασες Ψυχολογία;

Είμαι η Μαριστέλλα Βασιλοπούλου, 22 ετών, από την Κορώνη. Ο τόπος μου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή μου, τόσο σαν άνθρωπο όσο και σαν καλλιτέχνιδα. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσικά ακούσματα. Ο παππούς μου, ψάλτης, μου μετέδωσε από μικρή την αγάπη για τη μουσική, η οποία με ακολουθεί από τότε. Η μουσική δεν ήταν απλώς χόμπι. Ηταν τρόπος να εκφράζομαι και να συνδέομαι με τον εαυτό μου και τους άλλους. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να τη βλέπω ως κάτι δευτερεύον. Παρόλο που σπούδασα Ψυχολογία – ένα πεδίο που επίσης αγαπώ και με έχει βοηθήσει να κατανοώ πιο βαθιά τα συναισθήματα – η φωνή μου "ζητούσε" να βγει προς τα έξω. Η απόφαση να ασχοληθώ επαγγελματικά ήταν φυσική εξέλιξη.

Τι σημαίνει για σένα ο τόπος σου; Πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει τον τρόπο που εκφράζεσαι μέσα από τη μουσική;

Η Κορώνη και γενικά η Μεσσηνία είναι η βάση μου. Η ηρεμία, η φύση, οι άνθρωποι, όλα συμβάλλουν σε μια καλλιτεχνική ειλικρίνεια. Αυτό το περιβάλλον με έχει μάθει να τραγουδάω με ουσία και συναίσθημα, χωρίς υπερβολές. Οταν ανεβαίνω στη σκηνή, νιώθω ότι κουβαλάω τις ρίζες μου, και αυτό με κρατάει γειωμένη.

Υπήρξε κάποιος δάσκαλος ή μέντορας στο σχολείο που σε ενθάρρυνε να ασχοληθείς με το τραγούδι;

Δεν υπήρξε ένας μόνο άνθρωπος. Αντίθετα, κατά καιρούς βρέθηκαν δίπλα μου καθηγητές, συμμαθητές και φίλοι που με στήριξαν με μικρές κινήσεις: ένα σχόλιο, μια προτροπή, ένα χαμόγελο μετά από μια εμφάνιση. Αυτή η υποστήριξη, όσο μικρή κι αν έμοιαζε τότε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πιστέψω στον εαυτό μου και να συνεχίσω.

Εχεις σπουδάσει φωνητική και ορθοφωνία. Σε ποιο πλαίσιο και πώς σε βοήθησαν αυτές οι σπουδές να εξελιχθείς;

Οι σπουδές στη φωνητική μου έδωσαν τεχνικές γνώσεις για το πώς να χρησιμοποιώ σωστά τη φωνή μου: αναπνοή, άρθρωση, ερμηνεία. Η ορθοφωνία, από την άλλη, με βοήθησε να αποκτήσω έλεγχο και καθαρότητα στην εκφορά του λόγου. Ολα αυτά μου επέτρεψαν να πειραματίζομαι με ασφάλεια και να διατηρώ τη φωνή μου υγιή. Πλέον ανεβαίνω στη σκηνή με μεγαλύτερη σιγουριά, ξέροντας ότι μπορώ να υποστηρίξω την ερμηνεία μου τεχνικά και συναισθηματικά.

Πώς αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή στο The Voice of Greece και γιατί επέλεξες το τραγούδι “Νερό στη βάρκα”;

Ηθελα να δοκιμάσω τα όριά μου και να μοιραστώ τη φωνή μου με ένα ευρύτερο κοινό. Το Voice ήταν για μένα μια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία. Το “Νερό στη βάρκα” το διάλεξα γιατί ένιωσα ότι με εκφράζει πλήρως. Οι στίχοι του μιλούν για καταστάσεις και συναισθήματα που με αγγίζουν, και ήθελα η πρώτη μου εμφάνιση να αντικατοπτρίζει αυτό που είμαι ως καλλιτέχνις.

Οταν γύρισαν και οι τρεις καρέκλες, τι ένιωσες; Και γιατί επέλεξες τον Πάνο Μουζουράκη;

Ηταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται. Συγκίνηση, χαρά, δικαίωση -όλα μαζί. Είδα σε αυτή τη στιγμή την αναγνώριση όσων προσπαθώ χρόνια. Επέλεξα τον Πάνο Μουζουράκη γιατί ένιωσα ότι μπορεί να με καταλάβει πέρα από το τεχνικό κομμάτι. Εχει ευαισθησία, χιούμορ και μια καλλιτεχνική προσέγγιση που μου ταιριάζει. Ηθελα έναν άνθρωπο που να μπορώ να εμπιστευτώ όχι μόνο ως coach, αλλά και ως συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι. Ωστόσο, νιώθω ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συναντήσω και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, γιατί κάθε τους σχόλιο, κάθε τους βλέμμα και κάθε τους χειροκρότημα με ώθησαν να πιστέψω ακόμα περισσότερο στη φωνή μου και στον εαυτό μου.

Ποιοι καλλιτέχνες σε έχουν επηρεάσει και τι ακούς στον ελεύθερο χρόνο σου;

Με επηρεάζουν κυρίως οι κλασικές φωνές της ελληνικής μουσικής: Μαρινέλλα, Αλεξίου, Πάριος, Μητροπάνος, Καζαντζίδης. Φωνές με ιστορία, ουσία και ψυχή. Αυτούς ακούω όταν θέλω έμπνευση. Παράλληλα, μου αρέσει να ακούω και άλλα είδη -pop, soul, jazz- γιατί με βοηθούν να ανοίγω ορίζοντες και να δοκιμάζω νέα εκφραστικά μέσα.

Πιστεύεις ότι η επαρχία δίνει ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες ή χρειάζεται να πάνε σε μεγάλες πόλεις;

Η επαρχία προσφέρει γνήσιες εμπειρίες και ένα ασφαλές περιβάλλον για να αναπτυχθείς. Σου δίνει χώρο να βρεις τον εαυτό σου χωρίς έντονο ανταγωνισμό. Ομως, για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να έχεις πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες, η μετάβαση σε μια μεγαλύτερη πόλη κάποια στιγμή είναι σχεδόν απαραίτητη. Ο ιδανικός δρόμος είναι να κρατάς την αυθεντικότητα του τόπου σου, αλλά να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Πώς σε στηρίζει το περιβάλλον σου σε αυτή τη διαδρομή;

Η στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους μου είναι ανεκτίμητη. Είναι εκεί σε κάθε βήμα, με αγκαλιάζουν στις χαρές και με σηκώνουν στις δύσκολες στιγμές. Η αγάπη του κόσμου, ακόμα και από άγνωστους που με προσεγγίζουν με καλά λόγια, είναι συγκινητική και με γεμίζει ενέργεια να συνεχίσω.

Ποια είναι τα όνειρα και τα σχέδιά σου για το μέλλον;

Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι, να δημιουργώ και να εκφράζομαι μέσα από τη μουσική με αλήθεια και πάθος. Στόχος μου είναι να χτίσω μια πορεία που θα στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη δουλειά και τη σύνδεση με το κοινό. Θέλω τα τραγούδια μου να λειτουργούν ως παρηγοριά, έμπνευση ή ακόμα και διέξοδο για όσους τα ακούν. Ειδικά μετά από όσα περάσαμε ως κοινωνία, μετά από όλα όσα ζήσαμε κατά τον κορονοϊό, η ανάγκη για βαθύτερη επικοινωνία είναι πιο έντονη από ποτέ. Ελπίζω ότι μέσα από τη φωνή μου μπορώ να αγγίζω καρδιές.