“Αγαπάμε Δεσύλλα”: Η προσπάθεια της ομάδας αναγνωρίζεται και εμπνέει

Με την επιστροφή στην ύπαιθρο να κερδίζει συνεχώς νέους υποστηρικτές την περίοδο του Πάσχα, πολλά από τα χωριά της Μεσσηνίας βρίσκονται στο προσκήνιο για εναλλακτικές εξορμήσεις.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Δεσύλλας, ένας τόπος που αποδεικνύει πως τα χωριά μπορούν να γίνουν δυναμικοί πυρήνες διάδοσης και προστασίας της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων, χάρη στο μεράκι των κατοίκων τους. Η δραστήρια ομάδα “Αγαπάμε Δεσύλλα”, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να αναμορφώσει το χωριό του Δήμου Οιχαλίας, δημιουργώντας έναν «μικρό κρυφό παράδεισο» στην Άνω Μεσσηνία.

Το 2026 μάλιστα, έχει ήδη σημαδευτεί από σημαντικές στιγμές για τον Δεσύλλα, με το μέλλον να διαφαίνεται λαμπρό και γεμάτο δημιουργικότητα. Ο Μάριος Γκρόγκος, ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας, μίλησε στην «Ε» για τη διαδρομή ενός εγχειρήματος που έχει εξελιχθεί σε πρότυπο εθελοντισμού, συλλογικής δράσης και πολιτιστικής αναγέννησης.

Με αφορμή την πρόσφατη βράβευση της ομάδας με το Αργυρό Βραβείο Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς», αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής αυτής αναγνώρισης, στη βαθιά συμβολική προσπάθεια αναβίωσης του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, στις διεθνείς συνεργασίες που ανοίγουν νέους δρόμους για τον Δεσύλλα, αλλά και στο όραμα για ένα χωριό που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

- Τι σημαίνει για εσάς και την ομάδα το Αργυρό Βραβείο στα Βραβεία Ευρωπαίων Πολιτών «Κώστας Καρράς»; Πιστεύετε ότι αυτή η αναγνώριση αλλάζει κάτι για το μέλλον της ομάδας;

Η βράβευση της ομάδας μας από τη Europa Nostra και την ΕΛΛΕΤ αποτελεί μια μεγάλη επιβράβευση της προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τον τόπο μας, την ιστορία και τον πολιτισμό του. Δεν είναι μόνο μια διάκριση για την ομάδα μας, αλλά μια τιμή για ολόκληρο το χωριό. Η ευρωπαϊκή αυτή αναγνώριση δίνει στο Δεσύλλα δυναμική προβολή και ανοίγει νέους δρόμους εξωστρέφειας και συνεργασιών. Αναδεικνύει τη σημασία του εθελοντισμού και της συλλογικότητας, αποδεικνύοντας πως με κοινό όραμα μπορούν να γίνουν πολλά. Ήδη λαμβάνουμε μηνύματα από φορείς και ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θέλουν να γνωρίσουν το έργο μας. Η βράβευση θα γίνει στις 22/4, στο Φόρουμ των Δελφών.

- Εχοντας συμπληρώσει τρία χρόνια ενεργού παρουσίας ως ομάδα, πώς εξελίχθηκε από μια αρχική ιδέα σε ένα αναγνωρισμένο εγχείρημα;

Ο σπόρος αυτής της ιδέας μπήκε πριν από περίπου τρία χρόνια, με ένα απλό αλλά δυνατό όραμα: να ανθίσει ο τόπος μας και να γίνει το χωριό μας μια μικρή κοιτίδα πολιτισμού και εθελοντισμού. Ξεκινήσαμε με ελπίδα, χωρίς να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ταξίδι. Με πολλή δουλειά, επιμονή και υπομονή, η ιδέα άρχισε να βλασταίνει μέσα από τις δράσεις μας. Ο πυρήνας μας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός, ένα μέρος που συνδέεται με την καρδιά και τις μνήμες μας. Και κάπως έτσι, ο τόπος μας άρχισε να «ανθίζει» και να ανοίγει τους ορίζοντές του, φτάνοντας σήμερα να γίνεται γνωστός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, είχαμε δίπλα μας την Ελένη Αντωνοπούλου, τη «μάνα» της ομάδας μας, που στάθηκε πραγματικός στυλοβάτης.

- Τι συμβολίζει για εσάς η αναβίωση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού; Μέσα από πρωτοβουλίες σας τις δικές σας μπορεί να αναζωπυρωθεί η σιδηροδρομική γραμμή της Πελοποννήσου ευρύτερα;

Η αναβίωση του σιδηροδρομικού σταθμού είναι μια βαθιά επιθυμία για όλους μας. Όλοι θυμόμαστε τη στεναχώρια όταν το κτίριο κάηκε το 2007 και όταν σταμάτησε η λειτουργία του τρένου, σαν να πάγωσε ένα κομμάτι της ζωής του χωριού. Έτσι, βάλαμε στόχο να δώσουμε ξανά ζωή στον σταθμό και να τον επαναφέρουμε εκεί που του αξίζει. Σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται από την ΕΛΛΕΤ και το Ελβετικό κράτος, με τη στήριξη πολλών φορέων, καθώς και η συμβολή του συμπατριώτη μας Ηλία Νταίβις. Πιστεύουμε ότι το τρένο αξίζει να σφυρίξει ξανά και να επανενώσει χωριά, μνήμες, ιστορία και πολιτισμό.

- Πώς προέκυψε η συνεργασία με το δίκτυο OTRoutes «Δρόμοι της Ελιάς»; Τι μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο διεθνές δίκτυο σε ένα μικρό χωριό;

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με τον οργανισμό OT Routes «Δρόμοι της Ελιάς» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς. Η ελιά είναι οι ρίζες του πολιτισμού μας και μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούμε τις βάσεις για ένα μεσογειακό δίκτυο πολιτισμού, με δράσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα, μέσα από το δίκτυο Anima Terra, επιδιώκουμε να δώσουμε νέα πνοή στα χωριά μας και να δημιουργήσουμε προοπτικές για ένα βιώσιμο μέλλον. Η συνεργασία μας με τον κ. Γιώργο Καραμπάτο και τα μέλη των «Δρόμων της Ελιάς» μας γεμίζει αισιοδοξία.

- Τι νέες δράσεις σχεδιάζετε για το 2026;

Οι δράσεις μας για το 2026 αποτελούν τη συνέχεια αυτής της πορείας. Συνεχίζουμε την καταγραφή των ιστοριών του τόπου μας, τον διαγωνισμό φωτογραφίας και την εξωστρέφεια της ομάδας. Παράλληλα, προχωρά η τοποθέτηση πινακίδων για τις βρύσες και τις πηγές του χωριού, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της Greenpeace, καθώς και ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του χωριού και στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ετοιμάζουμε επίσης το 4ο Φεστιβάλ Πολιτισμού 192,4 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούνιο θα υποδεχθούμε εκπροσώπους της ΕΛΛΕΤ, της Ελβετικής Πρεσβείας και φορέων για μια δράση με ιδιαίτερο συμβολισμό.

- Ποιο είναι το όραμά σας για τον Δεσύλλα τα επόμενα 5-10 χρόνια;

Το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια είναι ο τόπος μας να γίνει γόνιμος σε όλα τα επίπεδα. Να αποτελέσει πρότυπο εθελοντισμού, κοινωνικής αλληλεγγύης και πολιτισμού. Οι ευρωπαϊκές προοπτικές που έχουν ανοίξει δημιουργούν νέες δυνατότητες και πιστεύουμε ότι σύντομα οι προσπάθειές μας θα αποδώσουν καρπούς. Ο τόπος μας μπορεί να ξαναγεννηθεί, να αποκτήσει ξανά πνοή και να δώσει στους νέους λόγο να παραμείνουν και να δημιουργήσουν. Να καθιερωθεί ως ένας τόπος πολιτισμού και ένας εναλλακτικός τουριστικός προορισμός με ταυτότητα.

Η ομάδα ευχαριστεί όλους όσοι τη στήριξαν και την βοήθησαν σε αυτή τη διαδρομή.

Όλα τα μέλη της ομάδας κατέβαλαν πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επιτύχει αυτός ο σκοπός. Οι κάτοικοι του χωριού μας, ο πρόεδρος και προπάντων οι γυναίκες του είναι η δύναμη μας και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κάθε φωνή και κάθε χέρι είναι πολύτιμο στον αγώνα αυτό. Για μένα προσωπικά ένα ευχαριστώ στον πατέρα μου για τις αναμνήσεις που μου έδωσε και ήταν αφορμή για να δημιουργηθεί η ομάδα μας.

Τέλος, να ευχαριστήσω πολύ τόσο προσωπικά αλλά και σαν εκπρόσωπος της ομάδας, τους εκπροσώπους της ΕΛΛΕΤ κυρία Καρρά και κυρία Φρεζάδου, τους δημοσιογράφους κυρία Ματρώνη Δικαιάκου, Χριστίνα Πουτέτση, Δημήτρη Κυριαζή, Μαρία Δουρουδή, Κώστα Γαζούλη, Φούλη Λάγιου, Δέσποινα Ηλιοπούλου, Κική Τριανταφύλλη, Αναστασία Μάντζαρη, Νανά Δαρειώτη, Τάσο Ανδρικόπουλο, Βίκυ Βετουλάκη και τον βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά. Επίσης, μια ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά μου που στάθηκε δίπλα μου, καθώς και στον αξέχαστο Χρήστο Μπαλτά.