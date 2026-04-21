Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην "Ε": «Καμία συναυλία δεν μοιάζει με την προηγούμενη»  

Η μουσική παράσταση «2» με τους Παναγιώτη Μάργαρη και Χρήστο Θηβαίο θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα, την Παρασκευή στις 9 μ.μ. και το Σάββατο στις 8.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο, χαρίζοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει μια διπλή μουσική εμπειρία.

Θα παρουσιαστούν αγαπημένα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει στο πέρασμα των χρόνων, ενώ δεν θα λείψουν και ανατρεπτικές στιγμές, με διασκευές κομματιών που το κοινό δεν θα περίμενε να ακούσει από τους ίδιους. «Αυτό που συμβαίνει κάθε φορά μεταξύ μας είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, διότι καμία συναυλία δεν μοιάζει με την προηγούμενη», αναφέρει ο Παναγιώτης Μάργαρης, λίγο πριν από την εμφάνισή τους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην «Ε». Και συμπληρώνει: «Για εμάς το “2” αντικατοπτρίζει τη σχέση μας. Είμαστε δύο φίλοι με βαθιά αλληλοεκτίμηση και αλληλοσεβασμό. Ετσι νιώθουμε και επί σκηνής: δύο καλλιτέχνες με μοναδική χημεία, που παίζουν μπροστά στο κοινό μια ξεχωριστή παρτίδα μπιλιάρδου, με μοναδικό νικητή το συναίσθημα και το πάθος».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Ξεκινήσατε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από το "Πόσο πολύ σ’ αγάπησα". Τι έχει μείνει ίδιο από εκείνη τη συνεργασία και τι έχει αλλάξει ριζικά;

Οπως λέει και το τραγούδι, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Τότε ήμασταν και οι δύο νεότεροι, στην αρχή της πορείας μας, με τεράστιο ενθουσιασμό και όρεξη να δημιουργήσουμε όμορφες μουσικές και τραγούδια. Αυτή η επιθυμία παραμένει έως και σήμερα. Η βασική διαφορά είναι ότι πλέον έχουμε ωριμάσει και έχουμε αμέτρητες συναυλίες στο ενεργητικό μας. Αυτή η ωριμότητα, μας επιτρέπει να εκτιμούμε έντονα τον πλούτο και τη μοναδικότητα της συνεργασίας μας.

Τι σημαίνει για εσάς το “2” στη σκηνή;

Για εμάς το «2» αντικατοπτρίζει τη σχέση μας. Είμαστε δύο φίλοι με βαθειά αλληλοεκτίμηση και αλληλοσεβασμό. Ετσι νιώθουμε και επί σκηνής. Δύο καλλιτέχνες με μια μοναδική χημεία, οι οποίοι παίζουν ενώπιον του κοινού μια ξεχωριστή παρτίδα μπιλιάρδου, με μοναδικό νικητή το συναίσθημα και το πάθος.

Ποιο ρόλο παίζει το κοινό στη διαμόρφωση της συναυλίας και πόσο διαφοροποιείται κάθε βραδιά; Είναι τελικά απλός θεατής ή ενεργός συν-δημιουργός;

Το κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο στις συναυλίες μας. Πάντα μας αγκαλιάζει με αγάπη και μεγάλο ενθουσιασμό. Οι θεατές συμμετέχουν ενεργά, σε πολλά κομμάτια τραγουδούν μαζί μας και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία μιας μαγικής και φορτισμένης συναισθηματικά ατμόσφαιρας.

Μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας εκπλήσσει ο ένας στον άλλον πάνω στη σκηνή;

Αυτό που συμβαίνει κάθε φορά μεταξύ μας είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, διότι καμία συναυλία δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Πολλά πράγματα γεννιούνται αυθόρμητα επί σκηνής. Πάντα αυτοσχεδιάζουμε και έτσι κάθε συναυλία αποτελεί έκπληξη ακόμη και για εμάς τους ίδιους. Το κοινό στοιχείο όμως σε κάθε μας εμφάνιση, είναι το έντονο συναίσθημα και το πάθος που εκφράζουμε.

Πώς είναι να ερμηνεύονται εμβληματικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ή των Συνήθων Υπόπτων μόνο με μια κιθάρα και μια φωνή;

Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, η κλασική κιθάρα έχει τεράστιες εκφραστικές δυνατότητες και είναι το μουσικό όργανο, με τα περισσότερα ηχοχρώματα. Μπορεί να αποδώσει οποιοδήποτε τραγούδι με έναν μοναδικό και αριστοτεχνικό τρόπο.

Τι θα μας φέρετε στην Καλαμάτα και τι θα έχει να ακούσει το κοινό μέσα από αυτές τις δύο εμφανίσεις;

Φυσικά θα παρουσιάσουμε τα τραγούδια που ο κόσμος έχει αγαπήσει, όπως ο «Αμλετ της Σελήνης» το «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα», το «Δεν είμαι άλλος» το «Μικρή πατρίδα» κ.ά. Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανατρεπτικές στιγμές, με τραγούδια που δεν περιμένει κανείς να ακούσει από εμάς. Τα έχουμε όμως διασκευάσει με τη δική μας αισθητική και αποτελούν ευχάριστη έκπληξη σε κάθε συναυλία. Ολα αυτά θα συνδεθούν με κομμάτια για σόλο κιθάρα.

Υπάρχει κάποιο κομμάτι που δεν λείπει ποτέ από το πρόγραμμα;

Εχουμε φροντίσει να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα όλα τα τραγούδια που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Ωστόσο, αυτό που δεν λείπει ποτέ, είναι το κοινό μας τραγούδι με τίτλο "Μαζί δεν φοβάμαι" το οποίο κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες.

*Την Παρασκευή 24/4 στις 9 μ.μ., και το Σάββατο 25/4 στις 8.30 μ.μ. Η τιμή προπώλησης είναι 20€, ενώ στο ταμείο διαμορφώνεται στα 25€. Το μειωμένο εισιτήριο, που ισχύει για φοιτητές, ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών, κοστίζει 15€. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στα εξής βιβλιοπωλεία:"Κονταργύρη", "Κλεψύδρα", "Χαρτί και μελάνι". Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.