Η Στεφανία Στεφάνου στην "Ε" για τις «Μορφές»: “Η ποίηση μπορεί να συνομιλήσει”

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Παιδαγωγικά στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) στην Αθήνα. Εργάστηκε στη δημόσια μέση εκπαίδευση ως καθηγήτρια. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές και έχει συμμετάσχει με ποιήματά της σε συλλογικά έργα. Το 2003 έλαβε μέρος στο 23ο Ποιητικό Συμπόσιο του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι «Μορφές» είναι η τέταρτη ποιητική συλλογή της. Όπως επισημαίνει η ίδια η Στεφανία Στεφάνου, μιλώντας στην «Ε», εκείνο που διατηρεί ζωντανή την ποίηση μέσα μας είναι η δύναμή της να μας αγγίζει, ακόμη και μέσα από έναν μόνο στίχο· να γεννά συναισθήματα, να αφυπνίζει λησμονημένες μνήμες και να ανοίγει δρόμους για σκέψη και εσωτερικό προβληματισμό. Συχνά, μέσα από αυτά τα ερωτήματα αναδύονται και απρόσμενες απαντήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως ένας και μόνο στίχος του Διονύσιος Σολωμός - «Δώρο δεν έχουμε για σε και για το μέσα πλούτος» - στάθηκε αρκετός για να την οδηγήσει στην προσωπική αναζήτηση του «μέσα πλούτου».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Τι σας ώθησε να γράψετε τη νέα σας ποιητική συλλογή «Μορφές» και τι σηματοδοτεί για εσάς αυτή η έκδοση;

Αυτή καθεαυτή η ποίηση και το παιχνίδι που κάνω μαζί της, καθώς και μια περαιτέρω εμβάθυνση.

Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που συνδέει τα ποιήματα της συλλογής;

Δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται. Το κάθε ποίημα είναι αυτόνομο.

Ο τίτλος «Μορφές» τι υποδηλώνει και πώς αντανακλάται στο περιεχόμενο του βιβλίου;

Ας αφήσουμε την ερμηνεία του τίτλου στους ενεργούς αναγνώστες. Είμαι σχεδόν βέβαιη ότι θα βρουν την απάντηση.

Πώς γεννιέται συνήθως ένα ποίημα για εσάς;

Οπως γεννιέται το «κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα» (στίχος του Γιάννης Ρίτσος).

Ποια θέματα σας απασχολούν περισσότερο στη συγκεκριμένη συλλογή;

Προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικολογικά, ποιητικά. Ο,τι στην εποχή μας απασχολεί τον άνθρωπο.

Πιστεύετε ότι η ποίηση μπορεί να συνομιλήσει με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα;

Η ποίηση μπορεί να συνομιλήσει. Η κοινωνική πραγματικότητα δεν επιθυμεί να συνομιλήσει με την ποίηση. Ακούω τους περισσότερους να λένε: «Δεν έχω καμία σχέση με αυτό το είδος τέχνης». Κι όμως, η ποίηση είναι ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία.

Σε μια εποχή ταχύτητας και εικόνας, τι χώρο έχει η σιωπή στον ποιητικό λόγο;

Η σιωπή μάς οδηγεί σε περισυλλογή, εστίαση, δημιουργία ερωτημάτων και βαθύτερων σκέψεων και γίνεται γενεσιουργός αιτία του ποιητικού λόγου.

Πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή του αναγνώστη στη δημιουργία του νοήματος;

Η δημιουργία του νοήματος είναι έργο του δημιουργού. Ο αναγνώστης καλείται να αφουγκραστεί το νόημα.

Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ποίηση μέσα μας;

Οι δυνατότητές της να μας αγγίξει, έστω και με έναν στίχο, να μας προκαλέσει συναισθήματα, να ξυπνήσει ξεχασμένα βιώματα, να προκαλέσει ερωτήματα και προβληματισμούς, που ίσως δεν θα είχαμε πριν έρθουμε σε επαφή μαζί της. Ερωτήματα και προβληματισμοί φέρνουν πολλές φορές και απρόσμενες απαντήσεις. Ένας και μοναδικός στίχος του Διονύσιος Σολωμός, «Δώρο δεν έχουμε για σε και για το μέσα πλούτος», στάθηκε ικανός να με οδηγήσει να αναζητώ το «μέσα πλούτος».

Αν έπρεπε να αφήσετε στον αναγνώστη ένα τελευταίο ίχνος – έναν στίχο ή ένα απόσπασμα που να συνοψίζει όλα όσα θέλατε να πείτε – ποιο θα ήταν και τι το καθιστά τόσο ουσιαστικό για εσάς;

Θα ήθελα να αφήσω τον αναγνώστη να επιλέξει ελεύθερα αυτό που τον εκφράζει και θεωρεί ουσιαστικό.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οι εν ζωή άνθρωποι λειτουργούμε ως άτομα και ως πολίτες της κοινωνίας, της οποίας είμαστε μέλη. Η ποίηση αντανακλά τη ζωή ως τέχνη. Όταν οι ορίζοντες διευρύνονται, αρχίζουμε να βλέπουμε και να συνειδητοποιούμε διαφορετικά την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, αλλά και την άλλη πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα μας και απαιτεί να έρθει κι αυτή στην επιφάνεια και να συνδιαλεχθεί με τους ανθρώπους και με τη συλλογική πραγματικότητα, με τη μορφή της τέχνης.

Η ποίηση, ως μορφή τέχνης, είναι εξόριστη στην εποχή μας. Η αίγλη της εξαερώθηκε. Ωστόσο, μέσα μας κατοικεί. «Το λόγο φέρνει η σιωπή κι ο λόγος σπάει το φράγμα της».

Ενας μόνο στίχος εννοεί πολλά και, ταυτόχρονα, μας προετοιμάζει γι’ αυτό που θα συναντήσουμε στις επόμενες σελίδες της ποιητικής συλλογής «Μορφές». Πυκνή γραφή, εικόνες ίσως πρωτόγνωρες για πολλούς, που μπορεί για ορισμένους να χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Νοήματα πολλαπλά αναδύονται μέσα από λίγες λέξεις. Απαιτείται ηρεμία, συγκέντρωση και αρκετές αναγνώσεις από εμάς, ώστε να την πλησιάσουμε και να μιλήσει μέσα μας.