Εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης στην Καλαμάτα

Εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης συνδιοργανώνουν το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 8.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέα Σκηνή» και το Πολεμικό Μουσείο / Παράρτημα Καλαμάτας, με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που καθόρισαν την έκβαση της μάχης και την καθολική αντίσταση του κρητικού λαού, από τον Πλωτάρχη και ιστορικό του Πολεμικού Μουσείου, Ευτύχιο Μπολιεράκη.

Θα ακολουθήσει προβολή ντοκιμαντέρ του Πολεμικού Μουσείου για τη Μάχη της Κρήτης, σε σκηνοθεσία Ιωάννη Κοροδήμου, καθώς και παρουσίαση παραδοσιακών κρητικών χορών και ριζίτικων τραγουδιών από τον Σύλλογο Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης». Η Μάχη της Κρήτης, που ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941, υπήρξε μία από τις πιο ηρωικές και παράδοξες σελίδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης κλίμακας αεροπορική εισβολή στην ιστορία. Παρά την υπεροπλία των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι συμμαχικές δυνάμεις και ο άμαχος πληθυσμός του νησιού προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, ακόμη και με πρόχειρα μέσα, όπως αγροτικά εργαλεία και πέτρες. Αν και η Κρήτη καταλήφθηκε έπειτα από δώδεκα ημέρες σφοδρών συγκρούσεων, οι μεγάλες απώλειες των εισβολέων και η καθυστέρηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων θεωρείται ότι επηρέασαν την εξέλιξη του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο, αναδεικνύοντας το αδούλωτο πνεύμα της κρητικής ψυχής. «Μαζί θα τιμήσουμε την 85η επέτειο από το έπος του 1941, ανατρέχοντας στις στιγμές όπου η κρητική ψυχή και το αδούλωτο πνεύμα συνάντησαν την παγκόσμια ιστορία», αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών.