«Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η κιθάρα συνδιαλέγεται με την ποίηση της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη, σε μια παράσταση όπου ξετυλίγεται το νήμα της ζωής δύο ξεχωριστών ανθρώπων, που στάθηκαν μπροστά από την εποχή τους - την ταραγμένη περίοδο του Μεσοπολέμου - τόσο ως προς τα ήθη όσο και ως προς τις τάσεις της γενιάς τους. Θραύσματα από τα ποιήματα και τα πεζά τους, εξομολογήσεις μέσα από επιστολές και ημερολόγια, πλαισιώνονται από μελοποιημένη ποίηση, όπως την προσέγγισαν και την απέδωσαν συνθέτες όπως οι Στ. Γυφτάκης, Λ. Θάνος, Ν. Μαυρουδής, Δ. Παπαδημητρίου, Λ. Πλάτωνος, Κ. Τσουπάκη κ.ά. Η παράσταση, έπειτα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, παρουσιάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη». Τη σκηνοθεσία, καθώς και την επιμέλεια των σκηνικών και των κοστουμιών, υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, ενώ το κείμενο του μονολόγου έχει γράψει η Εύη Ντινοπούλου.

Τη μεταγραφή των έργων για κιθάρα και την εκτέλεση αναλαμβάνει ο Αντώνης Κουφουδάκης. Στον ρόλο της Μαρίας Πολυδούρη εμφανίζεται η Παναγιώτα Ηλιοπούλου, ενώ στο τραγούδι συμμετέχουν η Μαρία Κρασοπούλου και ο Γιάννης Γαραντζιώτης. Τους φωτισμούς και τον σχεδιασμό ήχου επιμελείται ο Αλέξανδρος Μπεκ. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.