Η Κάρμεν Ρουγγέρη για την παράσταση «Πολυάννα - Το παιχνίδι της χαράς»

Η παράσταση «Πολυάννα - Το παιχνίδι της χαράς» της Κάρμεν Ρουγγέρη, βασισμένη στο κλασικό έργο της Ελίνορ Πόρτερ, έρχεται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι», της Πολυάννας, ενός εντεκάχρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού, που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Τα μηνύματα και οι «θησαυροί» που κρύβει είναι πολλοί, ώστε το κοινό να φεύγει σίγουρα πλουσιότερο από αυτή την παράσταση. Η Κάρμεν Ρουγγέρη αναφέρει μιλώντας στην «Ε»: «Είναι ένα καλοκαιρινό ραντεβού με τα παιδιά. Πρόκειται για ένα διαχρονικό αριστούργημα, ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας, που τα βοηθά να ξεπερνούν ό,τι δυσάρεστο συμβαίνει στη ζωή τους».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την «Πολυάννα» για το φετινό καλοκαιρινό ταξίδι της Παιδικής Σκηνής;

Γιατί είναι ένα διαχρονικό αριστούργημα, ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που θα τους βοηθήσει να ξεπερνούν ότι δυσάρεστο συμβαίνει στη ζωή τους.

Η περιοδεία ξεκινά από τη Σπάρτη, με επόμενο σταθμό την Καλαμάτα, όπου θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η επαφή με το κοινό της περιφέρειας και τι αποκομίζετε από αυτές τις συναντήσεις;

Εχει γίνει πια θεσμός. Είναι ο 30ος χρόνος που κάθε καλοκαίρι ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου τα παιδιά να δουν μια παράσταση χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα ώστε και να διασκεδάσουν και να γεμίσουν το τσεπάκι των γνώσεών τους. Είναι ένα καλοκαιρινό ραντεβού με τα παιδιά.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του παιδικού θεάτρου σήμερα, σε μια εποχή όπου τα παιδιά έχουν τόσες ψηφιακές επιλογές ψυχαγωγίας;

Είναι διαφορετική μια θεατρική παράσταση από ένα θέαμα στο τάμπλετ ή στην τηλεόραση. Η επαφή με τον ηθοποιό, η τρυφερότητα, η χρυσόσκονη που μπορεί να έχει μια παράσταση μαγεύει περισσότερο τα παιδιά και τα κερδίζει πολύ περισσότερο από ένα γεμάτο εφέ ηλεκτρονικό θέαμα.

Το «παιχνίδι της χαράς» αποτελεί τον πυρήνα του έργου. Πιστεύετε ότι το μήνυμά του είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες;

Ναι. Πιστεύω ότι τα μηνύματα του είναι πιο επίκαιρα από ποτέ για μικρούς και μεγάλους.

Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, μουσική, χορό και εντυπωσιακά σκηνικά. Ποια στοιχεία θεωρείτε ότι θα συγκινήσουν περισσότερο το κοινό αυτή τη φορά;

Ολο τον χειμώνα η παράσταση παίχτηκε στην Αθήνα με κατάμεστο θέατρο. Ολοι έφευγαν-το λέω πολύ ταπεινά- μαγεμένοι με όλη την παράσταση. Ελεγαν ότι η παράσταση αυτή είναι, αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερές μας.

Με αφορμή τη συμμετοχή σας στην επιστημονική ημερίδα του ΕΚΠΑ “Προς μια αντιρρόπηση της ΤΝ: Η φαντασία ως εναλλακτική;”, όπου αναδείξατε τη φαντασία ως κατεξοχήν ανθρώπινη δύναμη, ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο εφόδιο που προσφέρει στα παιδιά για τις προκλήσεις του μέλλοντος;

Με τη φαντασία τα παιδιά μπορούν να βρουν λύση στα προβλήματά τους, να φτιάξουν δικές τους ιστορίες, να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να καταπολεμήσουν τους φόβους τους. Είναι ένα εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης της κοινωνικότητάς τους.

Αν η 29η Απριλίου καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Φαντασίας, ποιες δράσεις ή αξίες θα θέλατε να προβάλλονται μέσα από αυτήν, ώστε να εμπνεύσουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς;

Θα μπορούσε η μέρα αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλούσιες δραστηριότητες. Μια από αυτές, ευχαρίστως θα την αναλάμβανα εγώ, αν μάζευα μια ομάδα παιδιών γύρω μου, έδινα την αρχή ενός παραμυθιού και ζητούσα από τα παιδιά να συμπληρώσουν από λίγο ο καθένας, ώστε στο τέλος να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα υπέροχο και ξεχωριστό παραμύθι.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ηταν κάποτε, σε ένα μακρινό μέρος της Αμερικής, πολλά χρόνια πριν, ένα μελαγχολικό χωριουδάκι. Οι κάτοικοί του ήταν κάπως απρόσιτοι. Δεν έπιαναν εύκολα κουβέντα και χαμογελούσαν σπάνια. Με άλλα λόγια, στο χωριό αυτό έμοιαζε να έχει χαθεί η χαρά. Η μικρή ηρωίδα φτάνει μόνη της σε αυτό το χωριό με τους αδιάφορους και λυπημένους κατοίκους και, εφαρμόζοντας το «παιχνίδι της χαράς», καταφέρνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να τους ξεσηκώσει και να τους γεμίσει αισιοδοξία, χαρά και ελπίδα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη - Χριστίνα Κουλουμπή. Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή. Κίνηση - Χορογραφίες - Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας. Πρωτότυπη μουσική - VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας. Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής - Κάρμεν Ρουγγέρη. Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα. Διεύθυνση παραγωγής -Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980600483. Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Αναγνωστοπούλου Αναστασία. Ζωγραφόπουλος Κώστας. Κορλός Θανάσης. Κύρτσος Νίκος. Λιναρδάτου Κωνσταντίνα. Μιχαλάκη Έλενα. Παπαδόπουλος Χάρης. Πικιώνη Ινώ. Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη. Η γενική είσοδος για την παράσταση ανέρχεται στα 14€, ενώ τα παιδιά ηλικίας έως 2 ετών εισέρχονται δωρεάν. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ticketservices.gr